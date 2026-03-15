Іран "набиває собі ціну" заявами про співпрацю з рф і Китаєм - ЦПД
Андрій Коваленко назвав заяву Тегерана спробою набити собі ціну. Іран отримує військову допомогу від стратегічних партнерів для протистояння США.
Очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував слова голови МЗС Ірану про те, що Тегеран має "військову співпрацю" з рф та Китаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Коваленка в Telegram.
Міністр закордонних справ Ірану підтвердив, що Тегеран має "військову співпрацю" з рф та Китаєм. За його словами, ці країни є стратегічними партнерами Ірану та супротивниками США. Взагалі нічого нового - вони і раніше були, в нас чомусь таку сенсацію зробили з цієї заяви. Іранський режим намагається зараз набити собі ціну на фоні того, як по них щодня летить
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна отримує військову допомогу від росії та Китаю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
У неділю, 15 березня, стало відомо, що уламки іранської ракети влучили в будівлю резиденції консульства США в Ізраїлі. Іран також заявив про атаки на центр зв'язку та підрозділ поліції.
Також УНН повідомляв, що через напружену ситуацію в регіоні російське генеральне консульство в іранському місті Ісфахан призупинило свою роботу.