Консульство рф в іранському Ісфахані припинило роботу
Київ • УНН
Генконсульство рф в Ірані зупинило прийом громадян через напружену ситуацію. Раніше уламки іранської ракети влучили у будівлю консульства США в Ізраїлі.
Через напружену ситуацію в регіоні російське генеральне консульство в іранському місті Ісфахан призупинило свою роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС країни-агресора.
Деталі
У зв’язку з поточною ситуацією генеральне консульство росії в Ісфахані тимчасово припиняє свою роботу. Про відновлення консульського прийому буде повідомлено додатково
Нагадаємо
У неділю, 15 березня, стало відомо, що уламки іранської ракети влучили в будівлю резиденції консульства США в Ізраїлі. Іран також заявив про атаки на центр зв'язку та підрозділ поліції.