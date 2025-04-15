Біньямін Нетаньяху

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.
Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.
Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.
Трамп заявив про прямі переговори з Іраном щодо ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Арагчі наполягає на непрямому форматі переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть не змінювати тарифні обмеження щодо Ізраїлю. Це стало відомо під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Дональд Трамп заявив про бажання США контролювати Газу, розселити палестинців та перетворити територію на курорт. Він назвав передачу Гази палестинцям "дивним кроком".
Дональд Трамп заявив, що ЄС створив штучні бар’єри для американських товарів і використовує США у військовому плані. Він наголосив на необхідності перебудови відносин між сторонами.
Дональд Трамп заявив про своє занепокоєння інтенсивністю російських бомбардувань України. Він зазначив, що США ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, але конкретного прогресу поки немає.
Захід між президентом США та прем'єр-міністром Ізраїлю скасовано. Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом.
Відео з місця трагедії в Газі суперечить заявам ЦАХАЛ про обстріл колони гуманітарників. Ізраїль визнав помилковість початкової версії та проводить розслідування.
За словами очільника Мінфіну США, митні збори можуть приносити країні до 600 млрд доларів на рік. Ці кошти профінансують допомогу малозабезпеченим американцям.
У МЗС Китаю закликали США до діалогу через нові мита Трампа. Китай також запровадить 34% мита на імпорт товарів зі США у відповідь на дії Трампа.
Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.
Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.
Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.
Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.
Ізраїль скасував всі мита на імпорт товарів зі США, свого найбільшого торгового партнера. Це розширить торговельну угоду між країнами та може знизити вартість життя в Ізраїлі.
Ізраїльські сили безпеки атакували бойовика, який співпрацював з ХАМАС і планував теракти. Перемир'я між Ізраїлем та Хезболлою стає все більш нестабільним.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 2 квітня відвідає Угорщину для зустрічі з Віктором Орбаном, який раніше відхилив ордер МКС на його арешт. Угорщина є близьким союзником Ізраїлю в ЄС та НАТО.
Ізраїльські війська просунулися вглиб Рафаху, до району Аль-Джнейна, знищуючи об'єкти ХАМАС. Паралельно тривають авіаудари по позиціях бойовиків по всій території Гази.
ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.
Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.
ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.
Ізраїльські війська планують нову наземну кампанію в Газі з можливою окупацією. Рішення залежить від переговорів про перемир'я та може включати посилений контроль і евакуацію цивільних.
У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.
ЦАХАЛ почав авіаудари по об'єктах «Хезболли» після ракетного обстрілу Метули. Ізраїль покладає відповідальність на уряд Лівану за безпеку на своїй території.
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що армія продовжить захоплення Гази. Це триватиме доки ХАМАС не звільнить всіх заручників.