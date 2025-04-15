Біньямін Нетаньяху

В Ізраїлі десятки тисяч людей вимагають повернення заручників з Гази

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.