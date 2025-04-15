Біньямін Нетаньяху

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20142 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9698 перегляди

Ізраїль завдав удару по останній діючій лікарні на півночі Гази - ЗМІ

Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.

Новини Світу • 13 квітня, 09:13 • 5940 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.

Новини Світу • 10 квітня, 16:48 • 13310 перегляди

Гутерріш: Газа – "поле смерті", дії Ізраїлю подібні терору червоних кхмерів

Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.

Новини Світу • 9 квітня, 09:15 • 6676 перегляди

Трамп заявив про затвердження оборонного бюджету США на близько $1 трлн

Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.

Новини Світу • 8 квітня, 06:55 • 5499 перегляди

Іран натякає на непрямі переговори з США, всупереч словам Трампа - Associated Press

Трамп заявив про прямі переговори з Іраном щодо ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Арагчі наполягає на непрямому форматі переговорів.

Політика • 8 квітня, 06:38 • 8687 перегляди

Трамп натякнув на можливе збереження мит для Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть не змінювати тарифні обмеження щодо Ізраїлю. Це стало відомо під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Новини Світу • 8 квітня, 02:27 • 4432 перегляди

Трамп знову висловив прагнення США встановити контроль над Газою

Дональд Трамп заявив про бажання США контролювати Газу, розселити палестинців та перетворити територію на курорт. Він назвав передачу Гази палестинцям "дивним кроком".

Новини Світу • 7 квітня, 22:39 • 4004 перегляди

Трамп звинуватив ЄС у нечесній торговельній політиці та створенні монополії

Дональд Трамп заявив, що ЄС створив штучні бар’єри для американських товарів і використовує США у військовому плані. Він наголосив на необхідності перебудови відносин між сторонами.

Новини Світу • 7 квітня, 21:20 • 4160 перегляди

Президент США заявив, що "незадоволений" ударами рф по Україні

Дональд Трамп заявив про своє занепокоєння інтенсивністю російських бомбардувань України. Він зазначив, що США ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, але конкретного прогресу поки немає.

Новини Світу • 7 квітня, 20:47 • 6118 перегляди

Пресконференцію Трампа і Нетаньяху скасовано - ЗМІ

Захід між президентом США та прем'єр-міністром Ізраїлю скасовано. Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом.

Новини Світу • 7 квітня, 17:52 • 14528 перегляди

Вбивство гуманітарних працівників в Газі: відео спростовує версію ЦАХАЛ

Відео з місця трагедії в Газі суперечить заявам ЦАХАЛ про обстріл колони гуманітарників. Ізраїль визнав помилковість початкової версії та проводить розслідування.

Новини Світу • 6 квітня, 14:24 • 22697 перегляди

США можуть отримувати 600 мільярдів доларів на рік з нових митних зборів - Бессент

За словами очільника Мінфіну США, митні збори можуть приносити країні до 600 млрд доларів на рік. Ці кошти профінансують допомогу малозабезпеченим американцям.

Економіка • 5 квітня, 11:31 • 19357 перегляди

Тарифи Трампа: Китай закликав Вашингтон до "рівноправних консультацій"

У МЗС Китаю закликали США до діалогу через нові мита Трампа. Китай також запровадить 34% мита на імпорт товарів зі США у відповідь на дії Трампа.

Економіка • 5 квітня, 10:25 • 17789 перегляди

Бельгія не арештує Нетаньягу у разі його візиту до країни – Прем’єр

Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.

Політика • 5 квітня, 06:56 • 11646 перегляди

Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом, щоб обговорити скасування мит

Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.

Економіка • 5 квітня, 02:07 • 10676 перегляди

Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Новини Світу • 3 квітня, 08:48 • 11826 перегляди

Нетаньяху прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном попри ордер на арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 04:15 • 5028 перегляди

Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду - ЗМІ

Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.

Новини Світу • 2 квітня, 12:35 • 8029 перегляди

"Найближчий союзник": Ізраїль скасував усі мита на товари зі США

Ізраїль скасував всі мита на імпорт товарів зі США, свого найбільшого торгового партнера. Це розширить торговельну угоду між країнами та може знизити вартість життя в Ізраїлі.

Економіка • 1 квітня, 21:48 • 11627 перегляди

Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута: що відомо

Ізраїльські сили безпеки атакували бойовика, який співпрацював з ХАМАС і планував теракти. Перемир'я між Ізраїлем та Хезболлою стає все більш нестабільним.

Новини Світу • 1 квітня, 01:26 • 9600 перегляди

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 2 квітня відвідає Угорщину для зустрічі з Віктором Орбаном, який раніше відхилив ордер МКС на його арешт. Угорщина є близьким союзником Ізраїлю в ЄС та НАТО.

Політика • 30 березня, 17:18 • 44106 перегляди

ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в місті Рафах на півдні Сектору Гази

Ізраїльські війська просунулися вглиб Рафаху, до району Аль-Джнейна, знищуючи об'єкти ХАМАС. Паралельно тривають авіаудари по позиціях бойовиків по всій території Гази.

Війна • 30 березня, 03:43 • 21846 перегляди

ХАМАС погодився на нову пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа - Reuters

ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.

Новини Світу • 30 березня, 01:31 • 14443 перегляди

Єгипет бачить позитивні сигнали щодо переговорів про припинення вогню в Газі - Reuters

Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.

Новини Світу • 28 березня, 06:52 • 31462 перегляди

Переговори щодо перемир'я між ХАМАС та посередниками тривають

ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.

Новини Світу • 27 березня, 22:02 • 11765 перегляди

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

Ізраїльські війська планують нову наземну кампанію в Газі з можливою окупацією. Рішення залежить від переговорів про перемир'я та може включати посилений контроль і евакуацію цивільних.

Новини Світу • 23 березня, 18:16 • 111147 перегляди

В Ізраїлі десятки тисяч людей вимагають повернення заручників з Гази

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.

Новини Світу • 23 березня, 12:24 • 61774 перегляди

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

ЦАХАЛ почав авіаудари по об'єктах «Хезболли» після ракетного обстрілу Метули. Ізраїль покладає відповідальність на уряд Лівану за безпеку на своїй території.

Новини Світу • 22 березня, 10:49 • 73149 перегляди

Ізраїль погрожує анексувати територію Гази у разі відмови ХАМАС звільнити заручників

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що армія продовжить захоплення Гази. Це триватиме доки ХАМАС не звільнить всіх заручників.

Новини Світу • 21 березня, 14:04 • 13966 перегляди