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Вибори в Ізраїлі: партія Нетаньягу лідирує, але опозиція випереджає його блок – результати екзитполів

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Екзитполи дають «Лікуду» 24–25 мандатів, а опозиційному блоку — до 53. Для коаліції потрібні переговори, адже жоден блок не має 61 місця.

Вибори в Ізраїлі: партія Нетаньягу лідирує, але опозиція випереджає його блок – результати екзитполів

В Ізраїлі 27 жовтня відбулися парламентські вибори, за результатами яких країна може отримати новий уряд. Перші екзитполи показують, що партія чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" залишається найбільшою політичною силою, однак опозиційний блок має невелику перевагу за кількістю мандатів. Про це повідомляють Reuters та The Jerusalem Post, пише УНН.

Деталі

За даними екзитполів ізраїльських телеканалів Kan 11, Channel 12 та Channel 13, партія "Лікуд" може отримати 24–25 місць у 120-місному Кнесеті. Її головний конкурент – партія "Яшар" колишнього начальника Генерального штабу Ізраїлю Гаді Айзенкота – претендує на 21–23 мандати

Водночас опозиційні сили можуть здобути приблизно 50–53 місця, тоді як блок Нетаньягу – близько 50. Таким чином, попри лідерство "Лікуду", чинний прем'єр поки не має достатньої підтримки для формування нового уряду.

Хто може очолити наступний уряд Ізраїлю

Для отримання парламентської більшості необхідно контролювати щонайменше 61 зі 120 місць у Кнесеті. За попередніми результатами, жоден із двох основних політичних блоків не досягає цього показника.

Важливу роль у формуванні майбутньої коаліції можуть відіграти арабські партії, яким екзитполи прогнозують загалом 17–18 мандатів. Однак частина опозиційних політиків раніше виступала проти створення уряду за їхньої підтримки.

Ізраїль закриє всі переходи на Західному березі Йордану в день виборів - BBC25.10.26, 17:02 • 3770 переглядiв

Серед інших політичних сил партія колишнього прем'єра Нафталі Беннета "Беяхад" може отримати 12–14 місць, "Демократи" Яїра Голана – 9–10, а "Наш дім Ізраїль" Авігдора Лібермана – 7–9.

За даними Центральної виборчої комісії Ізраїлю, явка станом на 20:00 становила 74,3% – найвищий показник для цього часу доби з 1988 року.

Попередні результати свідчать, що найбільшою партією, ймовірно, залишиться "Лікуд" Нетаньягу. Водночас опозиція на чолі з Айзенкотом має дещо кращі показники на рівні політичних блоків.

Остаточного переможця виборів наразі немає. Хто стане наступним прем'єр-міністром Ізраїлю, залежатиме від офіційного підрахунку голосів та переговорів щодо формування парламентської коаліції.

В Ізраїлі напередодні парламентських виборів спалахнули протести з вимогою притягнути Нетаньягу до відповідальності25.10.26, 22:41 • 7214 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Reuters
Беньямін Нетаньягу