Выборы в Израиле: партия Нетаньяху лидирует, но оппозиция опережает его блок — результаты экзитполов

В Израиле 27 октября состоялись парламентские выборы, по итогам которых страна может получить новое правительство. Первые экзитполы показывают, что партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» остается крупнейшей политической силой, однако оппозиционный блок имеет небольшое преимущество по количеству мандатов. Об этом сообщают Reuters и The Jerusalem Post, пишет УНН.

Детали

Согласно данным экзитполов израильских телеканалов Kan 11, Channel 12 и Channel 13, партия «Ликуд» может получить 24–25 мест в 120-местном Кнессете. Ее главный конкурент — партия «Яшар» бывшего начальника Генерального штаба Израиля Гади Айзенкота — претендует на 21–23 мандата

В то же время оппозиционные силы могут получить примерно 50–53 места, тогда как блок Нетаньяху — около 50. Таким образом, несмотря на лидерство «Ликуда», действующий премьер пока не имеет достаточной поддержки для формирования нового правительства.

Кто может возглавить следующее правительство Израиля

Для получения парламентского большинства необходимо контролировать как минимум 61 из 120 мест в Кнессете. По предварительным результатам, ни один из двух основных политических блоков не достигает этого показателя.

Важную роль в формировании будущей коалиции могут сыграть арабские партии, которым экзитполы в общей сложности прогнозируют 17–18 мандатов. Однако часть оппозиционных политиков ранее выступала против создания правительства при их поддержке.

Израиль закроет все переходы на Западном берегу реки Иордан в день выборов - BBC

Среди других политических сил партия бывшего премьера Нафтали Беннета «Беяхад» может получить 12–14 мест, «Демократы» Яира Голана — 9–10, а «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана — 7–9.

По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, явка по состоянию на 20:00 составляла 74,3% — самый высокий показатель для этого времени суток с 1988 года.

Предварительные результаты свидетельствуют, что крупнейшей партией, вероятно, останется «Ликуд» Нетаньяху. В то же время оппозиция во главе с Айзенкотом имеет несколько лучшие показатели на уровне политических блоков.

Окончательного победителя выборов пока нет. Кто станет следующим премьер-министром Израиля, будет зависеть от официального подсчета голосов и переговоров по формированию парламентской коалиции.

В Израиле накануне парламентских выборов вспыхнули протесты с требованием привлечь Нетаньяху к ответственности