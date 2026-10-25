В Израиле накануне парламентских выборов вспыхнули протесты с требованием привлечь Нетаньяху к ответственности

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В Израиле накануне парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, прошли массовые протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акций требуют независимого расследования нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и привлечения властей к ответственности за провалы в сфере безопасности. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

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Один из последних крупных митингов перед голосованием состоялся на Площади заложников в Тель-Авиве. Среди протестующих были родственники погибших во время нападения ХАМАС, которые до сих пор не получили ответов, почему израильская разведка не смогла предупредить атаку.

Мы требуем правды. Мы хотим знать, почему произошла резня 7 октября, почему погибли 1200 человек. Мы хотим настоящего расследования того, что произошло до того дня – заявила Сигаль Мазори, потерявшая двух дочерей.

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По информации LRT, предварительное расследование израильской внутренней разведки выявило, что ряд решений предыдущих правительств Нетаньяху создал условия для нападения ХАМАС.

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Сам премьер-министр выступает против более широкого независимого расследования, утверждая, что оно будет иметь политический характер.

Протестующие также критикуют власти за затянувшееся возвращение заложников, коррупционные скандалы и углубление раскола в израильском обществе.

Дополнительное недовольство вызывает ситуация на Западном берегу реки Иордан. Накануне выборов израильские власти начали там новую военную операцию, которая предусматривает эвакуацию более тысячи палестинцев и снос части домов.

Национальная безопасность и ответственность за события 7 октября стали одними из центральных вопросов предвыборной кампании в Израиле.

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