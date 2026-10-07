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Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток

Киев • УНН

 • 10715 просмотра

Израиль чтит память жертв атаки 7 октября 2023 года, вернув всех заложников. Война в Газе и гуманитарный кризис не завершились.

Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток

7 октября 2026 года в Израиле чтят память жертв нападения ХАМАС и других палестинских группировок, которое стало самым смертоносным днём в истории страны. Атака 2023 года унесла жизни около 1,2 тысячи человек, ещё 251 человека боевики захватили в заложники и вывезли в сектор Газа.

Три года спустя всех заложников — живых и погибших — уже вернули в Израиль, однако война, которую спровоцировало нападение, фактически не завершена. О том, как её последствия продолжают определять ситуацию в Израиле, Газе и всём регионе, рассказывает УНН.

Что произошло 7 октября 2023 года

Утром 7 октября 2023 года, около 6:30, из сектора Газа по Израилю начался массированный ракетный обстрел. Одновременно боевики ХАМАС и союзных группировок прорвали пограничные заграждения и проникли на территорию Израиля по суше, морю и воздуху. Они атаковали приграничные кибуцы, города, военные объекты и музыкальный фестиваль Nova возле Реима. В результате атаки погибли около 1,2 тысячи человек, преимущественно гражданских. 251 человека, среди которых были гражданские, военные и иностранцы, вывезли в Газу.

Нападение стало крупнейшей потерей населения за один день в истории Израиля и спровоцировало масштабный политический и общественный кризис из-за провала системы безопасности и неспособности государства своевременно остановить атаку.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС и начал масштабную военную операцию в секторе Газа. Её заявленными целями стали ликвидация военной и политической инфраструктуры ХАМАС, возвращение заложников и устранение угрозы повторения атаки 7 октября.

Почему вопрос заложников стал самым болезненным

Вопрос заложников на протяжении более двух лет оставался одним из главных для израильского общества. Часть людей освободили во время договорённостей о прекращении огня и обменов, часть спасли во время военных операций, тела погибших возвращали в Израиль в течение войны.

26 января 2026 года израильские военные сообщили о возвращении тела последнего заложника — 24-летнего полицейского Рана Гвили, который погиб в бою 7 октября 2023 года. Его останки нашли после специальной операции на севере сектора Газа. Таким образом, лишь через 843 дня после нападения всех живых и погибших заложников смогли вернуть на родину. Поэтому третью годовщину атаки Израиль отмечает впервые без людей, остающихся в плену в Газе.

Война в Газе и гуманитарный кризис

Израильская кампания в секторе Газа стала одной из самых разрушительных войн в регионе за последние десятилетия. По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала боевых действий погибли более 74 тысяч палестинцев. Значительная часть застройки анклава была уничтожена или серьёзно повреждена. Большинство из примерно двух миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В октябре 2025 года при посредничестве США стороны согласовали режим прекращения огня. Он позволил вернуть заложников, увеличить объёмы гуманитарной помощи и снизить интенсивность боевых действий. Однако на этом война в регионе не завершилась. По состоянию на октябрь 2026 года Израиль продолжает контролировать более 60% территории сектора Газа, тогда как ХАМАС сохраняет влияние в остальной части анклава. Израильские удары и операции ХАМАС продолжаются.

По данным Reuters, после вступления в силу режима прекращения огня погибли более 1,4 тысячи палестинцев и пятеро израильских военнослужащих.

Кроме того, восстановление Газы до сих пор не началось. Главным политическим противоречием остаётся вопрос разоружения ХАМАС: Израиль настаивает, что не откажется от военного контроля без полного разоружения группировки, тогда как ХАМАС не соглашается на предложенные условия и требует прекращения израильских ударов. Гуманитарная ситуация также остаётся тяжёлой. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины апреля до конца июня 2026 года более 1,2 миллиона жителей Газы находились в состоянии острой продовольственной нестабильности уровня "кризис" или хуже. Прогноз ООН предусматривал, что в период с июля по декабрь число таких людей может вырасти до 1,4 миллиона.

Как Израиль вспоминает третью годовщину нападения ХАМАС

Утром 7 октября президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой зажёг свечу памяти в 6:29 — в момент, когда три года назад началась атака. В течение дня памятные мероприятия проходят в общинах на юге страны, возле мест массовых убийств, на кладбищах и на территории фестиваля Nova. Отдельные акции также состоялись возле Кнессета.

Семьи погибших, бывшие заложники и общественные активисты продолжают требовать независимого расследования действий государственных институтов накануне и во время нападения. Вопрос ответственности властей остаётся одним из центральных во внутренней политике Израиля накануне парламентских выборов.

Три года, изменившие регион

Атака 7 октября и война в Газе стали точкой, после которой конфликт вышел далеко за пределы израильско-палестинского противостояния. Боевые действия распространились на границу Израиля с Ливаном, где в конфликт вступила "Хезболла", усилилось противостояние Израиля и Ирана, а хуситы в Йемене начали атаковать судоходство и цели, связанные с Израилем и его союзниками.

Через три года после нападения главные вопросы, возникшие осенью 2023 года, остаются открытыми. Израиль вернул всех заложников, но не добился полного разоружения ХАМАС. Более 60% территории Газы остаётся под контролем израильских военных, значительная часть анклава разрушена, а политического урегулирования, которое определило бы будущее сектора и более широкое палестино-израильское урегулирование, до сих пор нет.

Израиль не выведет войска из Газы, пока ХАМАС не будет разоружен - Нетаньяху04.08.26, 22:08 • 5689 просмотров

Александра Василенко

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