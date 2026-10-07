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Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід

Київ • УНН

 • 7294 перегляди

Ізраїль вшановує жертв атаки 7 жовтня 2023 року, повернувши всіх заручників. Війна в Газі та гуманітарна криза не завершилися.

Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід

7 жовтня 2026 року в Ізраїлі вшановують пам'ять жертв нападу ХАМАС та інших палестинських угруповань, який став найсмертоноснішим днем в історії країни. Атака 2023 року забрала життя близько 1,2 тисячі людей, ще 251 людину бойовики захопили в заручники та вивезли до сектору Газа.

Три роки потому всіх заручників - живих і загиблих - уже повернули до Ізраїлю, однак війна, яку спричинив напад, фактично не завершена. Як її наслідки продовжують визначати ситуацію в Ізраїлі, Газі та всьому регіоні, розповідає УНН.

Що сталося 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року, близько 6:30, з сектору Газа по Ізраїлю почався масований ракетний обстріл. Одночасно бойовики ХАМАС та союзних угруповань прорвали прикордонні загородження і проникли на територію Ізраїлю суходолом, морем та повітрям. Вони атакували прикордонні кібуци, міста, військові об'єкти та музичний фестиваль Nova поблизу Реїма. Унаслідок атаки загинули близько 1,2 тисячі людей, переважно цивільних. 251 людину, серед яких були цивільні, військові та іноземці, вивезли до Гази.

Напад став найбільшою втратою населення за один день в історії Ізраїлю та спричинив масштабну політичну й суспільну кризу через провал системи безпеки та нездатність держави своєчасно зупинити атаку.

У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАС і розпочав масштабну військову операцію в секторі Газа. Її заявленими цілями стали ліквідація військової та політичної інфраструктури ХАМАС, повернення заручників і усунення загрози повторення атаки 7 жовтня.

Чому питання заручників стало найболючішим

Питання заручників протягом більш ніж двох років залишалося одним із головних для ізраїльського суспільства. Частину людей звільнили під час домовленостей про припинення вогню та обмінів, частину врятували під час військових операцій, тіла загиблих повертали до Ізраїлю впродовж війни.

26 січня 2026 року ізраїльські військові повідомили про повернення тіла останнього заручника - 24-річного поліцейського Рана Гвілі, який загинув у бою 7 жовтня 2023 року. Його останки знайшли після спеціальної операції на півночі сектору Газа. Таким чином, лише через 843 дні після нападу всіх живих та мертвих заручників змогли повернути на батьківщину. Тому третя річниця атаки стала першою, яку Ізраїль відзначає без людей, що залишаються в полоні в Газі.

Війна в Газі і гуманітарна криза

Ізраїльська кампанія в секторі Газа стала однією з найруйнівніших воєн у регіоні за останні десятиліття. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, від початку бойових дій загинули понад 74 тисячі палестинців. Значну частину забудови анклаву знищили або серйозно пошкодили. Більшість із приблизно двох мільйонів жителів були змушені залишати свої домівки.

У жовтні 2025 року за посередництва США сторони погодили режим припинення вогню. Він дозволив повернути заручників, збільшити обсяги гуманітарної допомоги та знизити інтенсивність бойових дій. Однак на цьому війна в регіоні не завершилася. Станом на жовтень 2026 року Ізраїль продовжує контролювати понад 60% території сектору Газа, тоді як ХАМАС зберігає вплив у решті анклаву. Ізраїльські удари та операції ХАМАС тривають.

За даними Reuters, після набуття чинності режимом припинення вогню загинули понад 1,4 тисячі палестинців і п'ятеро ізраїльських військових.

Крім того, відбудова Гази досі не стартувала. Головною політичною суперечністю залишається питання роззброєння ХАМАС: Ізраїль наполягає, що не відмовиться від військового контролю без повного роззброєння угруповання, тоді як ХАМАС не погоджується на запропоновані умови та вимагає припинення ізраїльських ударів. Гуманітарна ситуація також залишається важкою. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, з середини квітня до кінця червня 2026 року понад 1,2 мільйона жителів Гази перебували у стані гострої продовольчої нестабільності рівня "криза" або гірше. Прогноз ООН передбачав, що в період із липня до грудня кількість таких людей може зрости до 1,4 мільйона.

Як Ізраїль згадує третю річницю нападу ХАМАС

Уранці 7 жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із дружиною запалив свічку пам'яті о 6:29 - у час, коли три роки тому почалася атака. Протягом дня меморіальні заходи відбуваються у громадах на півдні країни, біля місць масових убивств, на кладовищах і на території фестивалю Nova. Окремі акції влаштували й поблизу Кнесету.

Родини загиблих, колишні заручники та громадські активісти продовжують вимагати незалежного розслідування дій державних інституцій напередодні та під час нападу. Питання відповідальності влади залишається одним із центральних у внутрішній політиці Ізраїлю напередодні парламентських виборів.

Три роки, що змінили регіон

Атака 7 жовтня і війна в Газі стали точкою, після якої конфлікт вийшов далеко за межі ізраїльсько-палестинського протистояння. Бойові дії поширилися на кордон Ізраїлю з Ліваном, де у конфлікт вступила "Хезболла", посилилося протистояння Ізраїлю та Ірану, а хусити в Ємені почали атакувати судноплавство та цілі, пов'язані з Ізраїлем і його союзниками.

Через три роки після нападу головні питання, які постали восени 2023-го, залишаються відкритими. Ізраїль повернув усіх заручників, але не досяг повного роззброєння ХАМАС. Понад 60% території Гази залишається під контролем ізраїльських військових, значна частина анклаву зруйнована, а політичного врегулювання, яке б визначило майбутнє сектору та ширше палестинсько-ізраїльське врегулювання, досі немає.

Ізраїль не виведе війська з Гази, поки ХАМАС не буде роззброєний - Нетаньягу04.08.26, 22:08 • 5689 переглядiв

Олександра Василенко

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