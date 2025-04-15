Майже 200 тисяч сирійських біженців повертаються додому: що змусило їх прийняти це рішення?

Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до своєї країни після падіння режиму Асада. Більшість біженців покидали Сирію через репресії, а зараз повертаються через нестабільність у сусідніх країнах.