Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
Ізраїльські сили безпеки атакували бойовика, який співпрацював з ХАМАС і планував теракти. Перемир'я між Ізраїлем та Хезболлою стає все більш нестабільним.
Ізраїльські військові вперше після угоди про припинення вогню наказали евакуювати жителів Хадата, що у південному передмісті Бейрута. Раніше ЦАХАЛ завдавав авіаудари по об'єктах "Хезболли" в Лівані.
Внаслідок ізраїльського авіаудару в Хан-Юнесі загинув Салах аль-Бардавіл, високопоставлений член ХАМАС, разом із дружиною. Ізраїль поки не коментував інцидент.
ЦАХАЛ почав авіаудари по об'єктах «Хезболли» після ракетного обстрілу Метули. Ізраїль покладає відповідальність на уряд Лівану за безпеку на своїй території.
Армія оборони Ізраїлю ліквідує інфраструктуру терористів у Газі та завдає ударів по об'єктах Хезболли в Лівані. Операції спрямовані на знищення терористичних осередків та інфраструктури.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, включаючи командний центр сил "Радван". ЦАХАЛ заявив про неприпустимість порушень домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.
Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.
Єменські повстанці-хусити заявили про відновлення атак на ізраїльські судна в прилеглих водах. Це сталося після закінчення терміну, встановленого Ізраїлю для поставок допомоги в Газу.
ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану, здійснивши 20-30 окремих вибухів. ЦАХАЛ виявив зброю та ракетні установки, що порушують угоду про припинення вогню.
Ізраїль пропонує продовжити першу фазу перемир'я на 6 тижнів для звільнення заручників. ХАМАС наполягає на негайному переході до другого етапу угоди для досягнення тривалого миру.
Ізраїльські військові підвищили оперативний рівень тривоги в прикордонній зоні Гази після нової оцінки ситуації. Зона наведення лінії зіткнення переходить з часткової активності на повний рівень.
На стадіоні Каміль Шамун у Бейруті відбулася масштабна церемонія поховання лідера Хезболли Хасана Насралли. У траурній процесії взяли участь понад 50 тисяч людей, включаючи високопоставлених представників Ірану.
ВПС Ізраїлю атакували об'єкти Хезболли на лівансько-сирійському кордоні, які використовувались для контрабанди зброї. ЦАХАЛ заявив про продовження операцій проти терористичної організації.
Адміністрація Трампа заморозила фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації в рамках перевірки іноземної допомоги. Це відбувається в момент спроб ПА встановити контроль над сектором Гази.
Незважаючи на домовленості про виведення військ, Ізраїль має намір зберегти п'ять стратегічних постів на території Лівану. Ці пости контролюватимуть громади на півдні Лівану та прикордонні території.
ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли" на території Лівану, де були виявлені ракетні установки та зброя. Удари були нанесені у відповідь на порушення домовленостей між країнами.
Петер Сійярто оголосив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України. Угорщина продовжує блокувати виділення 6 млрд євро військової допомоги для України з цього фонду.
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном у районі Бекка. Також було знищено склади боєприпасів і ракетні установки, що становили загрозу безпеці.
Ізраїльські військові здійснили авіаудар по двох військових об'єктах на території Лівану. За попередніми даними, ці об'єкти використовувалися "Хезболлою" для зберігання зброї.
Президент Зеленський провів першу розмову з президентом Лівану Джозефом Ауном. Сторони обговорили створення продовольчого хабу в Лівані та посилення двосторонньої співпраці.
Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.
Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості.
Білий дім повідомив про продовження терміну виведення ізраїльських військ з півдня Лівану до 18 лютого 2025 року. Сторони також розпочнуть переговори щодо повернення ліванських ув'язнених, захоплених після 7 жовтня 2023 року.
Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після недільного дедлайну через невиконання умов угоди. Угода передбачала виведення "Хезболли" за річку Літані та розгортання ліванської армії в регіоні.
Заступниця глави МЗС Ізраїлю запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену у ворогів. Сторони також обговорили загрози від співпраці Ірану з рф та двосторонню співпрацю.
Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти тероризму в місті Дженін на Західному березі. ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція беруть участь в операції "Залізна стіна" для зміцнення безпеки в регіоні.
Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до своєї країни після падіння режиму Асада. Більшість біженців покидали Сирію через репресії, а зараз повертаються через нестабільність у сусідніх країнах.