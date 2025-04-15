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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 60 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10368 перегляди

Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута: що відомо

Ізраїльські сили безпеки атакували бойовика, який співпрацював з ХАМАС і планував теракти. Перемир'я між Ізраїлем та Хезболлою стає все більш нестабільним.

Новини Світу • 1 квітня, 01:26 • 9600 перегляди

Ізраїльські військові вперше видали наказ про евакуацію жителів Хадата в Бейруті після угоди про припинення вогню

Ізраїльські військові вперше після угоди про припинення вогню наказали евакуювати жителів Хадата, що у південному передмісті Бейрута. Раніше ЦАХАЛ завдавав авіаудари по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

Новини Світу • 28 березня, 11:09 • 22705 перегляди

У Газі вбито високопоставленого політика ХАМАС Салаха аль-Бардавіла

Внаслідок ізраїльського авіаудару в Хан-Юнесі загинув Салах аль-Бардавіл, високопоставлений член ХАМАС, разом із дружиною. Ізраїль поки не коментував інцидент.

Новини Світу • 23 березня, 09:35 • 44466 перегляди

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

ЦАХАЛ почав авіаудари по об'єктах «Хезболли» після ракетного обстрілу Метули. Ізраїль покладає відповідальність на уряд Лівану за безпеку на своїй території.

Новини Світу • 22 березня, 10:49 • 73149 перегляди

Ізраїль атакував об'єкти терористів у Газі та Лівані

Армія оборони Ізраїлю ліквідує інфраструктуру терористів у Газі та завдає ударів по об'єктах Хезболли в Лівані. Операції спрямовані на знищення терористичних осередків та інфраструктури.

Війна • 20 березня, 23:19 • 14958 перегляди

Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.

Новини Світу • 17 березня, 03:55 • 17617 перегляди

Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, включаючи командний центр сил "Радван". ЦАХАЛ заявив про неприпустимість порушень домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.

Новини Світу • 17 березня, 00:10 • 15756 перегляди

Ізраїль завдав удару по командному центру Ісламського джихаду в Дамаску

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.

Війна • 14 березня, 00:09 • 29040 перегляди

Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.

Війна • 13 березня, 14:12 • 20982 перегляди

Хусити погрожують атаками на ізраїльські судна у Червоному та Аравійському морях

Єменські повстанці-хусити заявили про відновлення атак на ізраїльські судна в прилеглих водах. Це сталося після закінчення терміну, встановленого Ізраїлю для поставок допомоги в Газу.

Новини Світу • 12 березня, 07:42 • 12888 перегляди

Ізраїль завдав наймасштабніших ударів по "Хезболлі" з часу перемир'я

ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану, здійснивши 20-30 окремих вибухів. ЦАХАЛ виявив зброю та ракетні установки, що порушують угоду про припинення вогню.

Війна • 7 березня, 23:24 • 25124 перегляди

Ізраїль та ХАМАС не можуть домовитись про наступний етап перемир'я в Газі

Ізраїль пропонує продовжити першу фазу перемир'я на 6 тижнів для звільнення заручників. ХАМАС наполягає на негайному переході до другого етапу угоди для досягнення тривалого миру.

Новини Світу • 28 лютого, 14:36 • 17335 перегляди

ЦАХАЛ підвищує бойову готовність на кордоні з Газою: що відбувається

Ізраїльські військові підвищили оперативний рівень тривоги в прикордонній зоні Гази після нової оцінки ситуації. Зона наведення лінії зіткнення переходить з часткової активності на повний рівень.

Новини Світу • 23 лютого, 18:26 • 40727 перегляди

У столиці Лівану тисячі людей зібралися на похорон колишнього лідера "Хезболли"

На стадіоні Каміль Шамун у Бейруті відбулася масштабна церемонія поховання лідера Хезболли Хасана Насралли. У траурній процесії взяли участь понад 50 тисяч людей, включаючи високопоставлених представників Ірану.

Новини Світу • 23 лютого, 13:42 • 21318 перегляди

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах Хезболли на кордоні двох країн

ВПС Ізраїлю атакували об'єкти Хезболли на лівансько-сирійському кордоні, які використовувались для контрабанди зброї. ЦАХАЛ заявив про продовження операцій проти терористичної організації.

Новини Світу • 20 лютого, 22:51 • 23350 перегляди

США призупиняють фінансування сил безпеки Палестини

Адміністрація Трампа заморозила фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації в рамках перевірки іноземної допомоги. Це відбувається в момент спроб ПА встановити контроль над сектором Гази.

Новини Світу • 19 лютого, 16:23 • 31427 перегляди

Ізраїль не планує повністю залишати територію Лівану після перемир'я - ЗМІ

Незважаючи на домовленості про виведення військ, Ізраїль має намір зберегти п'ять стратегічних постів на території Лівану. Ці пости контролюватимуть громади на півдні Лівану та прикордонні території.

Новини Світу • 17 лютого, 19:04 • 37952 перегляди

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли" на території Лівану, де були виявлені ракетні установки та зброя. Удари були нанесені у відповідь на порушення домовленостей між країнами.

Новини Світу • 17 лютого, 01:28 • 28096 перегляди

Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні - Сійярто

Петер Сійярто оголосив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України. Угорщина продовжує блокувати виділення 6 млрд євро військової допомоги для України з цього фонду.

Війна • 11 лютого, 23:27 • 30306 перегляди

Ізраїль атакував тунель контрабанди зброї між Сирією та Ліваном

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по тунелю контрабанди зброї між Сирією та Ліваном у районі Бекка. Також було знищено склади боєприпасів і ракетні установки, що становили загрозу безпеці.

Новини Світу • 10 лютого, 01:18 • 47090 перегляди

Ізраїль завдав авіаудару по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

Ізраїльські військові здійснили авіаудар по двох військових об'єктах на території Лівану. За попередніми даними, ці об'єкти використовувалися "Хезболлою" для зберігання зброї.

Новини Світу • 6 лютого, 23:27 • 17524 перегляди

Зеленський вперше поговорив з президентом Лівану: що запропонував

Президент Зеленський провів першу розмову з президентом Лівану Джозефом Ауном. Сторони обговорили створення продовольчого хабу в Лівані та посилення двосторонньої співпраці.

Економіка • 30 січня, 21:00 • 48162 перегляди

Посол Ізраїлю спростував інформацію про передачу трофейної зброї Україні

Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.

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Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості.

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Ізраїль і Ліван продовжили термін виведення військ

Білий дім повідомив про продовження терміну виведення ізраїльських військ з півдня Лівану до 18 лютого 2025 року. Сторони також розпочнуть переговори щодо повернення ліванських ув'язнених, захоплених після 7 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 27 січня, 06:55 • 25255 перегляди

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після дедлайну

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після недільного дедлайну через невиконання умов угоди. Угода передбачала виведення "Хезболли" за річку Літані та розгортання ліванської армії в регіоні.

Новини Світу • 24 січня, 14:43 • 25398 перегляди

Ізраїль може передати Україні трофейну російську зброю, захоплену у Лівані - посольство

Заступниця глави МЗС Ізраїлю запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену у ворогів. Сторони також обговорили загрози від співпраці Ірану з рф та двосторонню співпрацю.

Війна • 21 січня, 18:18 • 31789 перегляди

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” на західному березі ріки Йордан

Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти тероризму в місті Дженін на Західному березі. ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція беруть участь в операції "Залізна стіна" для зміцнення безпеки в регіоні.

Новини Світу • 21 січня, 13:01 • 29993 перегляди

Майже 200 тисяч сирійських біженців повертаються додому: що змусило їх прийняти це рішення?

Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до своєї країни після падіння режиму Асада. Більшість біженців покидали Сирію через репресії, а зараз повертаються через нестабільність у сусідніх країнах.

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