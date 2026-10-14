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Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 років

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Біля острова Кекова виявили рештки судна ранньої бронзової доби з амфорами та якорями. Воно може бути найдавнішим затонулим кораблем.

Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 років

Біля узбережжя Туреччини археологи виявили затонулий корабель ранньої бронзової доби, вік якого оцінюють у 4400–4700 років. Судно могло перевозити торговельні вантажі Середземним морем. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Хоча дерев’яна конструкція корабля не збереглася, археологи датували керамічні посудини для зберігання та кам’яні якорі, знайдені біля острова Кекова, 2600–2400 роками до нашої ери. Завдяки цьому знахідка може стати найдавнішим відомим затонулим судном у світі.

Раніше цей статус належав кораблю, затонулому біля острова Докос в Егейському морі. Його датують приблизно 2200 роком до нашої ери.

Деякі знайдені амфори - великі керамічні посудини з двома ручками - подібні до кераміки ранньої бронзової доби з Леванту, до якого належать території сучасних Лівану, Сирії, Ізраїлю та Палестини.

Керамічні посудини виявили розкиданими по морському дну на глибині близько 30 метрів. Ділянка дна частково вкрита піском, а частково складається зі скель.

Одна з посудин нагадувала ємності, які в бронзову добу використовували для транспортування сільськогосподарських продуктів, зокрема вина та оливкової олії.

Поблизу затонулого судна дослідники також знайшли два кам’яні якорі з трьома отворами та один якір з одним отвором. Подібні артефакти виявляли й на інших археологічних пам’ятках бронзової доби.

За словами дослідників, якорі з трьома отворами мають аналоги в мінойських, кіпрських, анатолійських і левантійських археологічних контекстах бронзової доби. Якір з одним отвором подібний до тих, які знаходили біля узбережжя Анатолії та Леванту.

Поки що невідомо, чи належали ці якорі саме виявленому кораблю. Водночас вони можуть допомогти краще зрозуміти технології якоріння, які використовували в регіоні в бронзову добу.

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Ольга Розгон

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