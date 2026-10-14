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Археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль возрастом до 4700 лет

Киев • УНН

 • 22942 просмотра

У острова Кекова обнаружили останки судна раннего бронзового века с амфорами и якорями. Оно может быть самым древним затонувшим кораблём.

Археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль возрастом до 4700 лет

У побережья Турции археологи обнаружили затонувший корабль раннего бронзового века, возраст которого оценивают в 4400–4700 лет. Судно могло перевозить торговые грузы по Средиземному морю. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

Хотя деревянная конструкция корабля не сохранилась, археологи датировали найденные возле острова Кекова керамические сосуды для хранения и каменные якоря 2600–2400 годами до нашей эры. Благодаря этому находка может стать самым древним известным затонувшим судном в мире.

Ранее этот статус принадлежал кораблю, затонувшему возле острова Докос в Эгейском море. Его датируют примерно 2200 годом до нашей эры.

Некоторые найденные амфоры — большие керамические сосуды с двумя ручками — похожи на керамику раннего бронзового века из Леванта, к которому относятся территории современных Ливана, Сирии, Израиля и Палестины.

Керамические сосуды обнаружили разбросанными по морскому дну на глубине около 30 метров. Участок дна частично покрыт песком, а частично состоит из скал.

Один из сосудов напоминал ёмкости, которые в бронзовом веке использовали для транспортировки сельскохозяйственных продуктов, в частности вина и оливкового масла.

Вблизи затонувшего судна исследователи также нашли два каменных якоря с тремя отверстиями и один якорь с одним отверстием. Подобные артефакты обнаруживали и на других археологических памятниках бронзового века.

По словам исследователей, якоря с тремя отверстиями имеют аналоги в минойском, кипрском, анатолийском и левантийском археологических контекстах бронзового века. Якорь с одним отверстием похож на те, которые находили у побережья Анатолии и Леванта.

Пока неизвестно, принадлежали ли эти якоря именно обнаруженному кораблю. В то же время они могут помочь лучше понять технологии якорной стоянки, которые использовали в регионе в бронзовом веке.

На дне моря в Египте нашли перстень с изображением одного из семи чудес света11.10.26, 18:23 • 11006 просмотров

Ольга Розгон

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