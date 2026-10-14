Археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль возрастом до 4700 лет

У побережья Турции археологи обнаружили затонувший корабль раннего бронзового века, возраст которого оценивают в 4400–4700 лет. Судно могло перевозить торговые грузы по Средиземному морю. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

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Хотя деревянная конструкция корабля не сохранилась, археологи датировали найденные возле острова Кекова керамические сосуды для хранения и каменные якоря 2600–2400 годами до нашей эры. Благодаря этому находка может стать самым древним известным затонувшим судном в мире.

Ранее этот статус принадлежал кораблю, затонувшему возле острова Докос в Эгейском море. Его датируют примерно 2200 годом до нашей эры.

Некоторые найденные амфоры — большие керамические сосуды с двумя ручками — похожи на керамику раннего бронзового века из Леванта, к которому относятся территории современных Ливана, Сирии, Израиля и Палестины.

Керамические сосуды обнаружили разбросанными по морскому дну на глубине около 30 метров. Участок дна частично покрыт песком, а частично состоит из скал.

Один из сосудов напоминал ёмкости, которые в бронзовом веке использовали для транспортировки сельскохозяйственных продуктов, в частности вина и оливкового масла.

Вблизи затонувшего судна исследователи также нашли два каменных якоря с тремя отверстиями и один якорь с одним отверстием. Подобные артефакты обнаруживали и на других археологических памятниках бронзового века.

По словам исследователей, якоря с тремя отверстиями имеют аналоги в минойском, кипрском, анатолийском и левантийском археологических контекстах бронзового века. Якорь с одним отверстием похож на те, которые находили у побережья Анатолии и Леванта.

Пока неизвестно, принадлежали ли эти якоря именно обнаруженному кораблю. В то же время они могут помочь лучше понять технологии якорной стоянки, которые использовали в регионе в бронзовом веке.

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