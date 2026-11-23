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Атаки рф повредили линию электропередачи от Южно-Украинской АЭС, оставив Одессу без света. Об этом Forbes Ukraine на условиях анонимности рассказал топ-менеджер одной из энергетических компаний, передает УНН.

Детали

Во время вражеских ударов были повреждены три опоры высоковольтной линии "Укрэнерго", соединяющей Южно-Украинскую АЭС с Одессой, говорит топ-менеджер одной из энергетических компаний.

"На выходных у города не было источника питания", — объясняет он.

Ситуацию удалось частично стабилизировать, говорит топ-менеджер. По его словам, восстановление поврежденных опор может занять до трех недель.

Контекст

Как отмечал утром глава Одесской МВА Сергей Лысак, "последние два дня стали испытанием для Одессы. Из-за вражеского удара по энергетике области город остался без света, тепла и воды". Но уже вторые сутки энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ситуация улучшается не только с электроснабжением. В Одессе восстановили водоснабжение, сообщил заместитель начальника Одесской МВА Сергей Красиленко в эфире одного из телеканалов 23 ноября. "Благодаря резервному питанию водоснабжение уже восстановлено во всех районах Одессы", — сказал Красиленко.

Россия бьёт по магистральным линиям электропередачи от АЭС, в Одессе критическая ситуация со светом

Восстанавливается и работа учебных заведений, которые работали дистанционно.

"Наши энергетики — настоящие герои. Они работают и днем, и ночью, и сегодня тепло уже начало возвращаться в учебные заведения Одессы. Школы и детские сады, в которых сегодня восстановили теплоснабжение, завтра, 24 ноября, будут работать в обычном режиме. Информацию о вашей школе или детском саде уточняйте в своем учреждении", — указали в Одесском горсовете.

В то же время, по данным Одесского горсовета, утром 23 ноября была временно приостановлена работа городского электрического транспорта. В расписание движения социальных автобусов внесены изменения. Увеличено количество социальных маршрутов.