После неявки сразу пятерых лиц, вызванных на сегодняшнее заседание Временной следственной комиссии ВР, среди которых и руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, глава ВСК Алексей Гончаренко не исключил применения к не явившимся лицам принудительного привода на заседание, сообщает УНН.

На заседание по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения, несмотря на вызов, не явились: директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

От НАБУ, по словам Гончаренко, даже не поступила информация о причинах неявки. В САП сообщили, что Клименко находится на важной международной встрече, в СБУ также предоставили информацию, что Малюк находится в зоне боевых действий.

На этом же заседании члены комиссии единогласно решили применить принудительный привод к экс-министру обороны Михаилу Федорову, который трижды не являлся по приглашению комиссии без уважительных причин.

"Сегодня вы увидели, что мы применили это к господину Федорову. Поэтому этот вопрос возможен, но это решение комиссии. Я не могу здесь говорить за всю комиссию. Мы с коллегами пообщаемся… Честно говоря, нам бы очень не хотелось этого. Потому что Малюк является боевым генералом, и действительно мы знаем, что он привлечен к боевым операциям. Клименко и Кривонос являются действующими руководителями антикоррупционных органов. И, честно говоря, это будет позорно перед всем миром, что парламент должен применять привод к руководителям антикоррупционных органов, чтобы они явились дать показания. Это как-то очень плохо выглядит. Это очень, на мой взгляд, очень плохое развитие событий. И я бы не хотел двигаться таким образом. Поэтому я очень надеюсь, что все упомянутые, а также Кравченко и Магамедрасулов, сделают выводы и явятся так, как требует закон, так, как требуют просто мораль и здравый смысл", — объяснил свою позицию Гончаренко.

Он предложил всем приглашенным, которые по тем или иным причинам проигнорировали заседание, выбрать удобное заседание ВСК и посетить его или хотя бы, в случае бывшего Генпрокурора Руслана Кравченко, подключиться онлайн.

Следующие заседания ВСК запланированы на 25 ноября, 7 и 11 декабря.

Гончаренко убежден, что все, кто был приглашен на сегодняшнее заседание ВСК, проинформированы о приглашении. Он также напомнил о важности парламентского контроля и недопустимости игнорирования вызовов на заседания следственной комиссии ВР.

"В соответствии с законом ложь временной следственной комиссии карается лишением свободы сроком на 5 лет. Я хочу услышать правду от Кравченко, Малюка, от всех остальных", — заявил Гончаренко.

Добавим

Директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которые были приглашены на сегодняшнее заседание комиссии, не явились.

Клименко сослался на важную международную встречу, а относительно генерала Малюка в СБУ сообщили, что он находится в зоне боевых действий. В то же время Национальное антикоррупционное бюро не предоставило никакой информации относительно причин неявки своих представителей.

Все эти лица были вызваны на заседание комиссии после того, как 18 ноября на этой ВСК выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

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