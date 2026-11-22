Новый фильм «Голодные игры: Восход солнца на жатве» собрал 120 млн долларов в США и Канаде за дебютные выходные, продемонстрировавший лучший старт франшизы более чем за десятилетие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные киностудии Lionsgate, пишет УНН.

Детали

Мировые кассовые сборы картины за первый уикенд достигли 225 млн долларов. Результат существенно превысил ожидания самой Lionsgate, которая прогнозировала 80 млн долларов на внутреннем рынке.

События приквела разворачиваются за 24 года до оригинальных «Голодных игр». В центре сюжета — 16-летний Хеймитч Абернати, будущий наставник Китнисс Эвердин, который вынужден участвовать в 50-х Голодных играх.

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Картина, снятая по роману Сюзанны Коллинз, стала шестой частью киносерии. В фильме сыграли Гленн Клоуз, Рэйф Файнс, Киран Калкин, Эль Фэннинг и Джесси Племонс. Производственный бюджет составил около 150 млн долларов.

Зрители поставили картине оценку «А» по шкале CinemaScore, а её рейтинг среди аудитории Rotten Tomatoes достиг 94%.

Глава киноподразделения Lionsgate Адам Фогельсон назвал результаты масштабным возрождением франшизы. Он также заявил, что студия готова снять следующую часть, если писательница Сюзанна Коллинз представит новую книгу.

В общей сложности с 2012 года фильмы серии «Голодные игры» заработали в мировом прокате более 3,4 млрд долларов.

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