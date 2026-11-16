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Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн

Киев • УНН

 • 4176 просмотра

«Эбенезер» собрал $42 млн в мире за дебютные выходные и возглавил прокат в США. 51% зрителей назвали Деппа главной причиной просмотра.

Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн

Американский актер Джонни Депп вернулся на первое место американского кинопроката с фильмом «Эбенезер», который стал его первым крупным студийным фильмом за 8 лет. Картина заработала $42 млн в мировом прокате за дебютные выходные. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Фильм студии Paramount Pictures возглавил американский прокат, собрав около $19 млн. Его показывали в 3535 кинотеатрах, а еще $23 млн картина заработала на 63 международных рынках.

Это важный этап в карьере Деппа после длительного конфликта с бывшей женой Эмбер Херд и судебных процессов, которые повлияли на его положение в Голливуде.

Зрители поддержали возвращение Деппа

По результатам опросов PostTrak, 51% зрителей назвали именно Джонни Деппа главной причиной похода в кино. В то же время 65% опрошенных заявили, что обязательно порекомендуют фильм друзьям.

Режиссером фильма по мотивам произведений Чарльза Диккенса стал Ти Уэст. Вместе с Деппом в картине снялись Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и Андреа Райзборо.

Несмотря на успех среди зрителей, критики восприняли картину сдержаннее — ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 52%.

Следующий фильм Деппа, триллер «Дневной пьяница», должен выйти в марте 2027 года.

Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни Деппом02.10.26, 11:29 • 38673 просмотра

Степан Гафтко

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