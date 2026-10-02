Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни Деппом

В прокат выходит рождественское фэнтези «Скрудж и духи Рождества» (Ebenezer) — новая экранизация классической «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Дистрибьютор B&H Film Distribution уже представил официальный трейлер ленты, пишет УНН.

Детали

Экранизация повести Чарльза Диккенса вновь рассказывает историю Эбенезера Скруджа — одинокого и жадного старика, который давно перестал воспринимать Рождество как нечто большее, чем лишние расходы, шум и ненужную доброту. Он привык считать деньги, а не человеческие потери, отталкивает тех, кто всё ещё пытается до него достучаться, и не верит в чудеса.

Однако в предрождественскую ночь Скруджа посещает призрак его бывшего компаньона Марли, а вслед за ним приходят ещё три духа — прошлого, настоящего и будущего. Их видения постепенно заставляют Скруджа взглянуть на собственную жизнь и понять, что самая большая бедность может скрываться не в чужих домах, а в его собственном сердце.

В ролях: Джонни Депп, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин, Иэн Маккеллен, Дейзи, Артур Конти, Элли Бамбер, Генри Ллойд-Хьюз, Чарли Мерфи, Тремелл Тиллман .

В украинском прокате лента появится 12 ноября 2026 года.

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