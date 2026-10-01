Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"

Юрген Клопп. Фото: EFE

Тренер сборной Германии по футболу Юрген Клопп с отвращением отреагировал на дискуссию в социальных сетях, где ставилось под сомнение, является ли формируемая им сейчас сборная Германии «достаточно белой». Клопп заявил, что не видит смысла уделять внимание «таким людям и их высказываниям», назвав это «полной чепухой», передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Когда Клоппа попросили прокомментировать споры о том, является ли национальная сборная «недостаточно немецкой» или «недостаточно белой», он сказал: «Нет никаких оснований обращать внимание на этих людей. Вы не услышите от меня мыслей по этому поводу. В повседневной жизни у меня мало времени на идиотизм — а в социальных сетях и того меньше. Большая проблема нашей жизни заключается в том, что каждый имеет право высказывать свое мнение... это просто безумие, что такое вообще существует».

Клопп отметил, что наблюдение за общением спортсменов между собой убеждает его: взаимное уважение все еще возможно. «Мир мог бы кое-чему научиться в спортивной раздевалке... Там всех уважают на основе реальных фактов, а не дискредитируют из-за ошибочных представлений».

Клопп, чьи планы относительно сборной Германии после назначения на должность тренера летом привлекли огромное внимание, заявил, что собранные им в лагере национальной команды игроки — в том числе имеющие мигрантское происхождение — «сплочены как нельзя лучше».

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Издание отмечает, что волна расистских и в целом оскорбительных комментариев в социальных сетях возникла после поражения Германии от Греции со счетом 0:1 в матче Лиги наций в прошлое воскресенье; это был первый случай, когда Греция победила Германию.

Это также отражает многочисленные высказывания депутатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) — крупнейшей оппозиционной силы в Бундестаге, — которые неоднократно и последовательно критиковали разнообразие и этнический состав национальной сборной, часто называя команду презрительными словами, например «политкорректной наемной армией».