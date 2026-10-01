Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал, чтобы иранская делегация при Организации Объединённых Наций немедленно покинула страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, осведомлённый о ситуации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и ещё один источник, осведомлённый о ситуации, пишет УНН.

Детали

По данным источников, среди представителей Ирана, которых попросили покинуть Нью-Йорк, был министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Посредники из Катара пытались помочь США и Ирану достичь дипломатического прорыва, однако значительного прогресса не было, поскольку ни одна из сторон не соглашалась уступать свои позиции, подчеркнули в издании.

Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая задержалась там слишком надолго. Генеральная ассамблея ООН завершилась, поэтому им пришло время уезжать - заявил американский чиновник.

В Белом доме утром в понедельник ещё надеялись, что в течение дня переговоры с Ираном могут сдвинуться с мёртвой точки. Однако уже к вечеру стало очевидно, что стороны не смогли добиться прогресса, а переговоры зашли в тупик, отметили в Axios.

После этого вечером американская миссия при ООН сообщила иранской стороне, что делегация должна немедленно покинуть Нью-Йорк. Через несколько часов Арагчи и другие представители Ирана отправились в аэропорт и сели на самолёт до Дохи в 01:20 ночи во вторник, 29 сентября.

В то же время второй источник подтвердил, что США потребовали от иранской делегации покинуть страну, но отметил, что Арагчи и без того планировал вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

Тупик в переговорах США и Ирана повышает вероятность возобновления боевых действий - Axios