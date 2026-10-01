Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios

$44.680.1850.720.21
ukenru
06:40 • 6716 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo
06:19 • 9616 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
04:44 • 9732 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
1 октября, 01:27 • 16171 просмотра
Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны
30 сентября, 23:54 • 24192 просмотра
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте
30 сентября, 21:55 • 24512 просмотра
Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
30 сентября, 21:26 • 20800 просмотра
Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
30 сентября, 19:17 • 23346 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
30 сентября, 19:02 • 21719 просмотра
Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
30 сентября, 18:38 • 19937 просмотра
Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.5м/с
54%
759мм
Популярные новости
Премьер-министр Болгарии призвал ЕС активнее вести диалог с рф и раскритиковал поставки оружия Киеву30 сентября, 23:23 • 14207 просмотра
Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском1 октября, 00:25 • 5684 просмотра
Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США1 октября, 00:56 • 12750 просмотра
Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября01:59 • 8872 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15689 просмотра
публикации
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15876 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 26711 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 37233 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto30 сентября, 15:41 • 32822 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 46987 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Сергей Марченко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Катар
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 40218 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 59744 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 64319 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 67310 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 73974 просмотра
Актуальное
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Фокс Ньюс
Truth Social
Техника

Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

США потребовали от иранской делегации немедленно покинуть Нью-Йорк после безрезультатных переговоров. Среди делегатов был министр Аббас Арагчи.

Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал, чтобы иранская делегация при Организации Объединённых Наций немедленно покинула страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, осведомлённый о ситуации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и ещё один источник, осведомлённый о ситуации, пишет УНН.

Детали

По данным источников, среди представителей Ирана, которых попросили покинуть Нью-Йорк, был министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Посредники из Катара пытались помочь США и Ирану достичь дипломатического прорыва, однако значительного прогресса не было, поскольку ни одна из сторон не соглашалась уступать свои позиции, подчеркнули в издании.

Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая задержалась там слишком надолго. Генеральная ассамблея ООН завершилась, поэтому им пришло время уезжать

- заявил американский чиновник.

В Белом доме утром в понедельник ещё надеялись, что в течение дня переговоры с Ираном могут сдвинуться с мёртвой точки. Однако уже к вечеру стало очевидно, что стороны не смогли добиться прогресса, а переговоры зашли в тупик, отметили в Axios.

После этого вечером американская миссия при ООН сообщила иранской стороне, что делегация должна немедленно покинуть Нью-Йорк. Через несколько часов Арагчи и другие представители Ирана отправились в аэропорт и сели на самолёт до Дохи в 01:20 ночи во вторник, 29 сентября.

В то же время второй источник подтвердил, что США потребовали от иранской делегации покинуть страну, но отметил, что Арагчи и без того планировал вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

Тупик в переговорах США и Ирана повышает вероятность возобновления боевых действий - Axios30.09.26, 08:30 • 4576 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Доха
Марко Рубио
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Тегеран
Катар