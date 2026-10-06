$45.060.0750.480.05
ukenru
16:54 • 2658 просмотра
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo
14:50 • 12809 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
14:14 • 14074 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
13:57 • 12362 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
13:06 • 14197 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 19867 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 13054 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 13836 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
6 октября, 10:55 • 12618 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
6 октября, 09:59 • 16549 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР6 октября, 08:19 • 18694 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo6 октября, 08:36 • 29209 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке6 октября, 10:53 • 23479 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 22429 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 14133 просмотра
публикации
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo16:54 • 2644 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 14196 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 19865 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 73487 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 67261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе16:20 • 2374 просмотра
Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа15:35 • 4540 просмотра
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании13:46 • 8378 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта13:25 • 8878 просмотра
PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"13:24 • 8666 просмотра
Актуальное
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times
YouTube
Saab JAS 39 Gripen
ТегиМеста

Доха

Столица Государства Катар
Доха возникла в начале XIX века как небольшое рыбацкое поселение на побережье Персидского залива. С середины XIX века городом и страной правит династия Аль Тани, которая утвердилась здесь в 1868 году при поддержке Великобритании. После вывода британских войск из региона Доха в 1971 году стала столицей недавно провозглашённого независимого государства Катар. Настоящую трансформацию город пережил после того, как в 1995 году власть перешла к эмиру Хамаду бин Халифе Аль Тани: благодаря огромным доходам от добычи газа Доха превратилась в один из самых современных мегаполисов Персидского залива с небоскрёбами и искусственными островами. В 2022 году Доха принимала чемпионат мира по футболу — это был первый мундиаль, проведённый в арабской стране. Большинство населения города — мигранты.
1825
Основание небольшого поселения
1868
Утверждение династии Аль Тани
1971
Столица независимого Катара
1995
Приход к власти эмира Хамада бин Халифы, стремительная модернизация
2006
Проведение Азиатских игр
2019
Запуск метрополитена
2022
Проведение чемпионата мира по футболу
Новости по теме
Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios

США потребовали от иранской делегации немедленно покинуть Нью-Йорк после безрезультатных переговоров. Среди делегатов был министр Аббас Арагчи.

Новости Мира • 1 октября, 06:27 • 9813 просмотра
У семьи Лаврова обнаружили паспорта ОАЭ и роскошную недвижимость

ФБК заявил, что возлюбленная Лаврова и её дочь получили гражданство ОАЭ. Ранее дочь владела недвижимостью в Великобритании стоимостью £4,4 млн.

Политика • 7 сентября, 23:56 • 6829 просмотра
Чепурный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжкеPhotoVideo

Украинец Назар Чепурный выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке с результатом 14,566 балла.

Спорт • 22 августа, 18:01 • 2831 просмотра
Иран осудил удары США как "грубое нарушение" прекращения огня

США атаковали иранские ракетные объекты и катера в Ормузском проливе. Тегеран назвал действия Вашингтона грубым нарушением действующего режима прекращения огня.

Новости Мира • 27 мая, 07:16 • 4927 просмотра
Авиационная и туристическая отрасли не видят облегчения сразу после прекращения огня с Ираном

Двухнедельное прекращение огня помогло акциям авиакомпаний вырасти, но дефицит топлива будет длиться месяцами. Стоимость перелетов останется высокой.

Экономика • 8 апреля, 14:57 • 6054 просмотра
Масштабные дроновые сделки и экспорт систем защиты - Зеленский озвучил детали

Украина планирует заключать соглашения по дронам и РЭБ для защиты границ. Президент предлагает экспортировать военный опыт и совместные оборонные проекты.

Новости Мира • 28 марта, 19:03 • 9515 просмотра
Украинские эксперты помогают Катару усилить защиту неба от воздушных угроз - ЗеленскийVideo

Специалисты оценили ситуацию с безопасностью и разработали решения для отражения атак. Украина и Катар договорились о сотрудничестве в оборонной и технологической сферах.

Политика • 28 марта, 17:04 • 9127 просмотра
Предполагает ряд проектов в оборонной сфере - Зеленский о соглашении с КатаромVideo

Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара для обсуждения защиты и ПВО. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.

Новости Мира • 28 марта, 14:28 • 8066 просмотра
Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем ВостокеPhotoVideo

Вблизи Ормузского пролива три судна пострадали от неизвестных снарядов. Израиль и Иран обменялись массированными ударами, затронув жилые районы Тегерана.

Новости Мира • 11 марта, 13:45 • 6638 просмотра
Война на Ближнем Востоке обходится туристической отрасли в $600 млн в день, в Дубае массово отменяют бронирования - FT

Из-за отмены рейсов и закрытия неба регион теряет огромные доходы. Только в Дубае за неделю туристы отменили более 80 тысяч бронирований жилья.

Экономика • 11 марта, 10:09 • 10002 просмотра
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство

Авиакомпания выполнит рейсы из шести городов мира для пассажиров с конечным пунктом в Дохе. Воздушное пространство Катара остается официально закрытым.

Новости Мира • 7 марта, 11:06 • 15324 просмотра
Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

Авиасообщение в Дубае возобновили после 30-минутной паузы из-за угрозы со стороны Ирана. Пассажиры прятались в туннелях, сейчас рейсы возвращаются к норме.

Новости Мира • 7 марта, 08:52 • 10676 просмотра
На Ближнем Востоке сообщают о новых атаках - 6 раненых в Абу-Даби, Катар под ракетным ударом, инцидент вблизи авиабазы на КипреPhotoVideo

В Абу-Даби шесть человек пострадали от обломков перехваченного беспилотника, Катар подвергся ракетному удару. Кипр сообщил об инциденте безопасности вблизи британской авиабазы на фоне войны на Ближнем Востоке.

Новости Мира • 5 марта, 11:24 • 8457 просмотра
Иран заявил об ударах по курдам в Ираке на фоне расширения конфликтаPhotoVideo

Иран нанес удары по курдским группировкам в Ираке, заявив, что США вооружают иранских курдских партизан. Это произошло на фоне распространения войны на Ближнем Востоке, которая охватила весь регион.

Новости Мира • 5 марта, 09:06 • 7645 просмотра
В Иране от обстрелов пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Голестан в Иране, получил повреждения после американо-израильского удара. Зеркальный тронный зал и музейные экспонаты были эвакуированы ранее.

Новости Мира • 2 марта, 16:12 • 10999 просмотра
Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыл свой нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура после удара дрона. Это произошло после того, как Тегеран начал удары по региону в ответ на атаку США и Израиля на Иран.

Экономика • 2 марта, 08:52 • 8609 просмотра
Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов

Конфликт с Ираном привел к массовым отменам рейсов авиакомпаний Emirates и Qatar Airways, что вызвало падение акций авиаперевозчиков. Более 400 рейсов отменено каждой из авиакомпаний, аэропорты Дубая и Дохи приостановили работу.

Экономика • 2 марта, 06:57 • 10274 просмотра
Ближний Восток проснулся от волны новых ударов - что нужно знать

Жители стран Персидского залива проснулись от взрывов после ночных атак, в которых «Хезболла» вмешалась в конфликт. Взрывы зафиксированы в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Бахрейне, Ливане, Израиле, Кувейте, Иране и на Кипре.

Новости Мира • 2 марта, 06:22 • 10265 просмотра
Иранские обстрелы парализовали мировую авиацию и остановили работу аэропорта Дубая

Международный аэропорт Дубая прекратил работу после предполагаемого воздушного удара, отменено более 90% вылетов. Более 2300 рейсов отменены за сутки, Emirates и FlyDubai пострадали больше всего.

Новости Мира • 1 марта, 04:48 • 11316 просмотра
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за ситуации в регионе

Из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана 8 стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство. Это привело к массовой отмене рейсов многими крупными авиакомпаниями.

Новости Мира • 28 февраля, 14:11 • 11472 просмотра
США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС в Катаре

США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС Аль-Удейд в Катаре. Это произошло на фоне атаки Израиля на Иран, которая была совместно спланирована с США.

Политика • 28 февраля, 09:17 • 10074 просмотра
Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов

Лидер повстанческого движения AFC/M23 Корней Нангаа взял на себя ответственность за атаку дронов на международный аэропорт Бангбока в Кисангани. Он назвал атаку «предупреждением» для режима в Киншасе.

Новости Мира • 4 февраля, 04:46 • 5205 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность

Прошел год с инаугурации Дональда Трампа, который ознаменовался снижением нелегальной иммиграции и провалом обещания относительно войны в Украине. Также были конфликты с Илоном Маском, скандал с «файлами Эпштейна» и напряженность с европейскими союзниками из-за Гренландии.

Политика • 20 января, 13:28 • 71096 просмотра
США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина

Соединенные Штаты начали вывод части военного персонала с баз в Катаре. Это связано с угрозами Ирана нанести удары по американским базам в регионе.

Политика • 14 января, 15:20 • 10126 просмотра