Доха
США потребовали от иранской делегации немедленно покинуть Нью-Йорк после безрезультатных переговоров. Среди делегатов был министр Аббас Арагчи.
ФБК заявил, что возлюбленная Лаврова и её дочь получили гражданство ОАЭ. Ранее дочь владела недвижимостью в Великобритании стоимостью £4,4 млн.
Украинец Назар Чепурный выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке с результатом 14,566 балла.
США атаковали иранские ракетные объекты и катера в Ормузском проливе. Тегеран назвал действия Вашингтона грубым нарушением действующего режима прекращения огня.
Двухнедельное прекращение огня помогло акциям авиакомпаний вырасти, но дефицит топлива будет длиться месяцами. Стоимость перелетов останется высокой.
Украина планирует заключать соглашения по дронам и РЭБ для защиты границ. Президент предлагает экспортировать военный опыт и совместные оборонные проекты.
Специалисты оценили ситуацию с безопасностью и разработали решения для отражения атак. Украина и Катар договорились о сотрудничестве в оборонной и технологической сферах.
Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара для обсуждения защиты и ПВО. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.
Вблизи Ормузского пролива три судна пострадали от неизвестных снарядов. Израиль и Иран обменялись массированными ударами, затронув жилые районы Тегерана.
Из-за отмены рейсов и закрытия неба регион теряет огромные доходы. Только в Дубае за неделю туристы отменили более 80 тысяч бронирований жилья.
Авиакомпания выполнит рейсы из шести городов мира для пассажиров с конечным пунктом в Дохе. Воздушное пространство Катара остается официально закрытым.
Авиасообщение в Дубае возобновили после 30-минутной паузы из-за угрозы со стороны Ирана. Пассажиры прятались в туннелях, сейчас рейсы возвращаются к норме.
В Абу-Даби шесть человек пострадали от обломков перехваченного беспилотника, Катар подвергся ракетному удару. Кипр сообщил об инциденте безопасности вблизи британской авиабазы на фоне войны на Ближнем Востоке.
Иран нанес удары по курдским группировкам в Ираке, заявив, что США вооружают иранских курдских партизан. Это произошло на фоне распространения войны на Ближнем Востоке, которая охватила весь регион.
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Голестан в Иране, получил повреждения после американо-израильского удара. Зеркальный тронный зал и музейные экспонаты были эвакуированы ранее.
Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыл свой нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура после удара дрона. Это произошло после того, как Тегеран начал удары по региону в ответ на атаку США и Израиля на Иран.
Конфликт с Ираном привел к массовым отменам рейсов авиакомпаний Emirates и Qatar Airways, что вызвало падение акций авиаперевозчиков. Более 400 рейсов отменено каждой из авиакомпаний, аэропорты Дубая и Дохи приостановили работу.
Жители стран Персидского залива проснулись от взрывов после ночных атак, в которых «Хезболла» вмешалась в конфликт. Взрывы зафиксированы в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Бахрейне, Ливане, Израиле, Кувейте, Иране и на Кипре.
Международный аэропорт Дубая прекратил работу после предполагаемого воздушного удара, отменено более 90% вылетов. Более 2300 рейсов отменены за сутки, Emirates и FlyDubai пострадали больше всего.
Из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана 8 стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство. Это привело к массовой отмене рейсов многими крупными авиакомпаниями.
США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС Аль-Удейд в Катаре. Это произошло на фоне атаки Израиля на Иран, которая была совместно спланирована с США.
Лидер повстанческого движения AFC/M23 Корней Нангаа взял на себя ответственность за атаку дронов на международный аэропорт Бангбока в Кисангани. Он назвал атаку «предупреждением» для режима в Киншасе.
Прошел год с инаугурации Дональда Трампа, который ознаменовался снижением нелегальной иммиграции и провалом обещания относительно войны в Украине. Также были конфликты с Илоном Маском, скандал с «файлами Эпштейна» и напряженность с европейскими союзниками из-за Гренландии.
Соединенные Штаты начали вывод части военного персонала с баз в Катаре. Это связано с угрозами Ирана нанести удары по американским базам в регионе.