Доха

Столица Государства Катар

Доха возникла в начале XIX века как небольшое рыбацкое поселение на побережье Персидского залива. С середины XIX века городом и страной правит династия Аль Тани, которая утвердилась здесь в 1868 году при поддержке Великобритании. После вывода британских войск из региона Доха в 1971 году стала столицей недавно провозглашённого независимого государства Катар. Настоящую трансформацию город пережил после того, как в 1995 году власть перешла к эмиру Хамаду бин Халифе Аль Тани: благодаря огромным доходам от добычи газа Доха превратилась в один из самых современных мегаполисов Персидского залива с небоскрёбами и искусственными островами. В 2022 году Доха принимала чемпионат мира по футболу — это был первый мундиаль, проведённый в арабской стране. Большинство населения города — мигранты.