Предполагает ряд проектов в оборонной сфере - Зеленский о соглашении с Катаром

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Также на встрече присутствовал премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет. После окончания встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание совместных производств и технологические партнерства между компаниями - написал Зеленский.

Он также проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом.

Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров - добавил Зеленский.

Министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.