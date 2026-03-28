Предполагает ряд проектов в оборонной сфере - Зеленский о соглашении с Катаром
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара для обсуждения защиты и ПВО. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание совместных производств и технологические партнерства между компаниями. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Также на встрече присутствовал премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет. После окончания встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание совместных производств и технологические партнерства между компаниями
Он также проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом.
Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров
Министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.