13:04 • 5068 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 11622 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 12474 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 14664 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 19443 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 20240 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 29432 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27048 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52030 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 75641 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Графіки відключень електроенергії
Передбачає низку проєктів в оборонній сфері - Зеленський про угоду з Катаром

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару для обговорення захисту та ППО. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Передбачає низку проєктів в оборонній сфері - Зеленський про угоду з Катаром
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, яке передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зустрівся з еміром держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також на зустрічі був присутній прем’єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями

- написав Зеленський.

Він також поінформував про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки росії і її тісну співпрацю з іранським режимом.

Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів

- додав Зеленський.

Міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.

