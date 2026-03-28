Передбачає низку проєктів в оборонній сфері - Зеленський про угоду з Катаром

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, яке передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Зустрівся з еміром держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також на зустрічі був присутній прем’єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями - написав Зеленський.

Він також поінформував про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки росії і її тісну співпрацю з іранським режимом.

Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів - додав Зеленський.

Міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.