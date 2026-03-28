Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
Київ • УНН
Міноборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.
Україна і Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони, повідомило Міністерство оборони Катару у суботу, пише УНН.
Було підписано угоду про співпрацю в оборонній сфері між Міністерством оборони Держави Катар та Міністерством оборони України
Як зазначається, "угода включає співпрацю в технологічних сферах, розробку спільних проєктів, оборонні інвестиції та обмін досвідом у боротьбі з ракетами та безпілотними авіаційними системами".
