Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони

Україна і Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони, повідомило Міністерство оборони Катару у суботу, пише УНН.

Як зазначається, "угода включає співпрацю в технологічних сферах, розробку спільних проєктів, оборонні інвестиції та обмін досвідом у боротьбі з ракетами та безпілотними авіаційними системами".

