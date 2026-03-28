Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Киев • УНН
Минобороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщило Министерство обороны Катара в субботу, пишет УНН.
Было подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Министерством обороны Государства Катар и Министерством обороны Украины
Как отмечается, "соглашение включает сотрудничество в технологических сферах, разработку совместных проектов, оборонные инвестиции и обмен опытом в борьбе с ракетами и беспилотными авиационными системами".
