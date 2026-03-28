Зеленский прибыл в Катар после визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Киев • УНН
Владимир Зеленский начал визит в Катар в рамках турне по странам Персидского залива. Президент подчеркнул важность партнерства для безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Катар в рамках турне по региону Персидского залива после визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет УНН.
Прибыл в Катар. Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты для поддержки всех, кто готов работать вместе ради этого
