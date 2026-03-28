Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны

$43.8850.61
ukenru
08:59 • 2100 просмотра
08:29 • 6110 просмотра
07:00 • 12971 просмотра
07:00 • 19103 просмотра
27 марта, 19:46 • 23254 просмотра
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 50280 просмотра
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 70484 просмотра
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 41920 просмотра
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 67152 просмотра
27 марта, 08:55 • 32752 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
65%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Африканские страны в очередной раз обвиняют РФ в вербовке на войну - ЦПД28 марта, 00:17 • 12858 просмотра
Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии28 марта, 00:52 • 8664 просмотра
Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых28 марта, 01:29 • 10998 просмотра
Польша амнистировала граждан-добровольцев в ВСУ - закон28 марта, 02:04 • 6614 просмотра
Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенокPhoto28 марта, 02:39 • 23896 просмотра
публикации
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее07:00 • 19104 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 24943 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 24166 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 70485 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 67153 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Израиль
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 16380 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 20378 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 25458 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 30547 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 36039 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны

Киев • УНН

 • 6142 просмотра

Президент Украины встретился с Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в ОАЭ. Стороны финализируют соглашение об оборонном сотрудничестве и защите от террора.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает турне по странам Персидского залива - в субботу сообщил о визите в ОАЭ и встрече с президентом страны, а также о договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, добавив, что команды финализируют детали, пишет УНН.

Встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Президент поблагодарил за работу нашей команды здесь, в Эмиратах

- написал Зеленский в соцсетях.

И подчеркнул: "Для Украины это тоже принципиально важно: террор нигде в мире не должен брать верх. Защиты должно быть достаточно везде. Поэтому мы открыты к совместной работе, которая в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах".

"Обсудили ситуацию с безопасностью в Эмиратах, удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива, что прямо влияет на мировой рынок нефти", - указал Зеленский.

Он отметил, что "для всех нормальных государств важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз". "Украина в этом имеет соответствующую экспертизу: наши города, к сожалению, ежедневно под ударами уже на протяжении четырех лет полномасштабной войны. Украинцы наработали соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбития вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграцию опыта мы предлагаем нашим партнерам", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность за встречу и готовность работать вместе.

Договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Команды финализируют детали

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина
Иран