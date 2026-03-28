Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает турне по странам Персидского залива - в субботу сообщил о визите в ОАЭ и встрече с президентом страны, а также о договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, добавив, что команды финализируют детали, пишет УНН.

Встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Президент поблагодарил за работу нашей команды здесь, в Эмиратах - написал Зеленский в соцсетях.

И подчеркнул: "Для Украины это тоже принципиально важно: террор нигде в мире не должен брать верх. Защиты должно быть достаточно везде. Поэтому мы открыты к совместной работе, которая в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах".

"Обсудили ситуацию с безопасностью в Эмиратах, удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива, что прямо влияет на мировой рынок нефти", - указал Зеленский.

Он отметил, что "для всех нормальных государств важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз". "Украина в этом имеет соответствующую экспертизу: наши города, к сожалению, ежедневно под ударами уже на протяжении четырех лет полномасштабной войны. Украинцы наработали соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбития вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграцию опыта мы предлагаем нашим партнерам", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность за встречу и готовность работать вместе.

Договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Команды финализируют детали - подчеркнул Зеленский.

