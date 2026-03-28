Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони

Президент України Володимир Зеленський продовжує турне країнами Перської затоки - у суботу повідомив про візит до ОАЕ і зустріч з президентом країни, а також про домовленість про співпрацю у сфері безпеки і оборони, додавши, що команди фіналізують деталі, пише УНН.

Зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Президент подякував за роботу нашої команди тут, в Еміратах - написав Зеленський у соцмережах.

І наголосив: "Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах".

"Обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти", - вказав Зеленський.

Він зауважив, що "для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз". "Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам", - зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність за зустріч та готовність працювати разом.

Домовились про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі - підкреслив Зеленський.

