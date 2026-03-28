08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
07:00
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони

Президент України зустрівся з Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в ОАЕ. Сторони фіналізують угоду про оборонну співпрацю та захист від терору.

Президент України Володимир Зеленський продовжує турне країнами Перської затоки - у суботу повідомив про візит до ОАЕ і зустріч з президентом країни, а також про домовленість про співпрацю у сфері безпеки і оборони, додавши, що команди фіналізують деталі, пише УНН.

Зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Президент подякував за роботу нашої команди тут, в Еміратах

- написав Зеленський у соцмережах.

І наголосив: "Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах".

"Обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти", - вказав Зеленський.

Він зауважив, що "для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз". "Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам", - зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність за зустріч та готовність працювати разом.

Домовились про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі

- підкреслив Зеленський.

