"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

Зеленський оголосив про підписання документа, що закладає основу для інвестицій та контрактів. Сторони обговорили обмін досвідом у захисті від дронів.

Україна і Саудівська Аравія досягли важливої домовленості про оборонне співробітництво - документ уже підписано, повідомив у п'ятницю Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у цій країні Перської затоки, пише УНН.

Маємо важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів".

"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна, - зауважив Зеленський. - Ця співпраця може бути взаємовигідною".

"Обговорили також ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю", - зазначив Президент, подякувавши за зустріч.

