Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве – Зеленский сообщил детали
Киев • УНН
Зеленский объявил о подписании документа, закладывающего основу для инвестиций и контрактов. Стороны обсудили обмен опытом в защите от дронов.
Украина и Саудовская Аравия достигли важной договоренности о оборонном сотрудничестве - документ уже подписан, сообщил в пятницу Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в этой стране Персидского залива, пишет УНН.
У нас есть важная договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. Перед началом нашей встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. Он закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора безопасности
Президент подчеркнул: "Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней".
"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина, - отметил Зеленский. - Это сотрудничество может быть взаимовыгодным".
"Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны россии, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество", - отметил Президент, поблагодарив за встречу.
