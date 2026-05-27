Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок

Киев • УНН

В Украине почти отсутствует общественный контроль за оборонными закупками после ограничения публичности на Prozorro, заявляют эксперты. На фоне запуска новой программы Минобороны «Логистический локдаун» на 5 млрд грн возникает вопрос: способно ли государство обеспечить баланс между военной тайной и прозрачностью использования средств?

Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок

Министерство обороны объявило о запуске программы "Логистический локдаун", которая предусматривает масштабирование middle strike-возможностей для системного поражения российской логистики, складов, техники и командных пунктов на оперативной глубине. В то же время после сворачивания публичности оборонных закупок эффективный общественный контроль за использованием средств в этой сфере фактически исчез, а значительная часть контрактов перешла "в тень", отметил в комментарии УНН военный эксперт Олег Жданов.

На первом этапе программы "Логистический локдаун" Минобороны вместе с Генеральным штабом выделили дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных подразделений на закупку современных средств middle strike. По словам министра обороны Михаила Федорова, средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБаллы, а прямые закупки уже стартовали.

Наша задача сейчас – по поручению Президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун

- отметил Федоров.

На фоне масштабирования оборонных закупок все острее встает вопрос контроля за использованием средств.

После ликвидации процедуры (публичности оборонных закупок – ред.) Prozorro контроля вообще никакого нет со стороны общественности, потому что все закупки ушли в тень за забор Министерства обороны. И на сегодняшний день очень много теневой составляющей в этих закупках

- считает Жданов.

По его словам, сегодня открытая часть оборонных закупок доступна лишь во фрагментарном виде – через отдельные публикации на ресурсах правительства, которые еще нужно специально искать. В то же время эксперт подчеркивает, что вопрос прозрачности во время войны имеет и обратную сторону. С одной стороны общественный контроль должен быть, а с другой – в состоянии войны публичность должна быть максимально ограниченной.

По его мнению, частично компенсировать отсутствие публичного контроля можно через создание отдельного механизма или комитета, который бы регулярно заслушивал представителей Министерства обороны относительно обоснования закупок и выполнения заявок от военных.

Мы же разделяли Министерство обороны с Генштабом именно с этой целью – Генштаб занимается войной и формирует заявки, а Министерство обороны должно обеспечивать их выполнение

- пояснил эксперт.

Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону.

Шабунин отмечал, что несмотря на кадровые изменения в Минобороны, "изменений системы пока не видно", а единственным заметным шагом стало назначение Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

Он также напомнил, что Украина получит десятки миллиардов евро международной помощи на оборонные нужды, в частности на закупку вооружения и дронов, а потому вопрос прозрачности и контроля распределения этих средств становится критически важным.

