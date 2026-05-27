Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок

Министерство обороны объявило о запуске программы "Логистический локдаун", которая предусматривает масштабирование middle strike-возможностей для системного поражения российской логистики, складов, техники и командных пунктов на оперативной глубине. В то же время после сворачивания публичности оборонных закупок эффективный общественный контроль за использованием средств в этой сфере фактически исчез, а значительная часть контрактов перешла "в тень", отметил в комментарии УНН военный эксперт Олег Жданов.

На первом этапе программы "Логистический локдаун" Минобороны вместе с Генеральным штабом выделили дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных подразделений на закупку современных средств middle strike. По словам министра обороны Михаила Федорова, средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБаллы, а прямые закупки уже стартовали.

Наша задача сейчас – по поручению Президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун - отметил Федоров.

На фоне масштабирования оборонных закупок все острее встает вопрос контроля за использованием средств.

После ликвидации процедуры (публичности оборонных закупок – ред.) Prozorro контроля вообще никакого нет со стороны общественности, потому что все закупки ушли в тень за забор Министерства обороны. И на сегодняшний день очень много теневой составляющей в этих закупках - считает Жданов.

По его словам, сегодня открытая часть оборонных закупок доступна лишь во фрагментарном виде – через отдельные публикации на ресурсах правительства, которые еще нужно специально искать. В то же время эксперт подчеркивает, что вопрос прозрачности во время войны имеет и обратную сторону. С одной стороны общественный контроль должен быть, а с другой – в состоянии войны публичность должна быть максимально ограниченной.

По его мнению, частично компенсировать отсутствие публичного контроля можно через создание отдельного механизма или комитета, который бы регулярно заслушивал представителей Министерства обороны относительно обоснования закупок и выполнения заявок от военных.

Мы же разделяли Министерство обороны с Генштабом именно с этой целью – Генштаб занимается войной и формирует заявки, а Министерство обороны должно обеспечивать их выполнение - пояснил эксперт.

Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону.

Шабунин отмечал, что несмотря на кадровые изменения в Минобороны, "изменений системы пока не видно", а единственным заметным шагом стало назначение Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

Он также напомнил, что Украина получит десятки миллиардов евро международной помощи на оборонные нужды, в частности на закупку вооружения и дронов, а потому вопрос прозрачности и контроля распределения этих средств становится критически важным.