$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
53%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Актуальне
Техніка
Фільм
Дія (сервіс)
Опалення
Безпілотний літальний апарат

"Є конкретні речі, Україна готова до співпраці": Зеленський зустрівся з відправленими на Близький Схід експертами і розкрив деталі їх роботи

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Українські фахівці допомагають Саудівській Аравії посилювати захист від іранських дронів та ракет. Сторони обговорили довгострокову співпрацю та досвід.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Саудівську Аравію зустрівся з українськими військовими експертами щодо захисту від іранських "шахедів" і ракет, назвавши їхнє основне завдання, і наголосив, що Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці, пише УНН.

Зустрівся з нашими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень у Саудівській Аравії. Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "шахедів" і ракет

- написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність хлопцям "за дуже оперативну й ґрунтовну роботу". "Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами", - підкреслив Президент.

Україна отримала від США та країн Перської затоки запити про надання допомоги щодо збиття дронів - Зеленський13.03.26, 23:14 • 8112 переглядiв

"Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що експертиза України унікальна – "це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені".

Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України

- вказав Зеленський.

Понад 200 українських експертів перебувають у регіоні Близького Сходу та Перської затоки – Зеленський17.03.26, 19:17 • 4702 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика