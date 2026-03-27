"Є конкретні речі, Україна готова до співпраці": Зеленський зустрівся з відправленими на Близький Схід експертами і розкрив деталі їх роботи
Київ • УНН
Українські фахівці допомагають Саудівській Аравії посилювати захист від іранських дронів та ракет. Сторони обговорили довгострокову співпрацю та досвід.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Саудівську Аравію зустрівся з українськими військовими експертами щодо захисту від іранських "шахедів" і ракет, назвавши їхнє основне завдання, і наголосив, що Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці, пише УНН.
Зустрівся з нашими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень у Саудівській Аравії. Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "шахедів" і ракет
Він висловив вдячність хлопцям "за дуже оперативну й ґрунтовну роботу". "Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами", - підкреслив Президент.
Україна отримала від США та країн Перської затоки запити про надання допомоги щодо збиття дронів - Зеленський13.03.26, 23:14 • 8112 переглядiв
"Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що експертиза України унікальна – "це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені".
Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України
Понад 200 українських експертів перебувають у регіоні Близького Сходу та Перської затоки – Зеленський17.03.26, 19:17 • 4702 перегляди