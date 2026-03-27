"Є конкретні речі, Україна готова до співпраці": Зеленський зустрівся з відправленими на Близький Схід експертами і розкрив деталі їх роботи

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Саудівську Аравію зустрівся з українськими військовими експертами щодо захисту від іранських "шахедів" і ракет, назвавши їхнє основне завдання, і наголосив, що Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці, пише УНН.

Зустрівся з нашими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень у Саудівській Аравії. Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "шахедів" і ракет