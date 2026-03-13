Україна отримала від США та країн Перської затоки запити про надання допомоги щодо збиття дронів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США та країн Перської затоки запити про надання допомоги щодо збиття дронів. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Radio France, передає УНН.

Наразі ми отримали запит від США та деяких країн Перської затоки про надання допомоги, зокрема засобів протидії дронам. Моя перша реакція проста. Ми пам'ятаємо перші дні війни, як довго довелося чекати на першу допомогу. Але ми реагуємо швидше, ми прийшли на допомогу - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна може бути корисною, наприклад, у сфері засобів протидії дронам.

Ми допоможемо Франції, яка допомогла нам у перші години - додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна готова ділитися власним досвідом протидії іранським ударним дронам із міжнародними партнерами для посилення безпеки у світі.