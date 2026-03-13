Україна передасть партнерам унікальний досвід знищення іранських дронів - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність ділитися експертизою боротьби з шахедами. Понад десять країн уже звернулися до України за допомогою у захисті неба.
Україна готова ділитися власним досвідом протидії іранським ударним дронам із міжнародними партнерами для посилення безпеки у світі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.
Деталі
За словами глави держави, українська сторона високо цінує підтримку Франції та постійну координацію між двома країнами.
Ми в Україні дуже цінуємо підтримку Франції і те, що завжди можемо координуватися у багатьох питаннях та бути однодумцями. Це особливо важливо під час війни
Президент зазначив, що під час переговорів значну увагу приділили питанням глобальної безпеки, зокрема подіям на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.
Для всього світу дуже важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити ширшого розгортання війни
Водночас Зеленський підкреслив, що Україна вже має унікальний досвід боротьби з іранськими безпілотниками, який може бути корисним іншим державам.
Вже більше десяти країн звернулися до нас за підтримкою у захисті від іранських ударних дронів типу "шахед". Україна сьогодні має найбільшу у світі експертизу з протидії таким атакам
Він пояснив, що ефективна боротьба з такими загрозами потребує не лише техніки, а й практичного досвіду її застосування.
Недостатньо просто отримати перехоплювачі. Потрібен досвід їх застосування, системна робота з радарами та всією системою протиповітряної оборони. Такий досвід мають наші воїни
