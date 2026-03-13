Україна передасть партнерам унікальний досвід знищення іранських дронів - Зеленський

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 12535 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 14691 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 32961 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 63429 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 58790 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88179 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 42740 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 27752 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21144 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23962 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13 березня, 04:13 • 14792 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 31761 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27599 перегляди
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони12:19 • 12373 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8316 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
12:53 • 12536 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27847 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 31962 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88180 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 50431 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Блогери
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Іран
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8622 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27848 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 26838 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 26538 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 24698 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення

Україна передасть партнерам унікальний досвід знищення іранських дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Зеленський заявив про готовність ділитися експертизою боротьби з шахедами. Понад десять країн уже звернулися до України за допомогою у захисті неба.

Україна передасть партнерам унікальний досвід знищення іранських дронів - Зеленський

Україна готова ділитися власним досвідом протидії іранським ударним дронам із міжнародними партнерами для посилення безпеки у світі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, українська сторона високо цінує підтримку Франції та постійну координацію між двома країнами.

Ми в Україні дуже цінуємо підтримку Франції і те, що завжди можемо координуватися у багатьох питаннях та бути однодумцями. Це особливо важливо під час війни

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що під час переговорів значну увагу приділили питанням глобальної безпеки, зокрема подіям на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

Для всього світу дуже важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити ширшого розгортання війни

- наголосив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна вже має унікальний досвід боротьби з іранськими безпілотниками, який може бути корисним іншим державам.

Вже більше десяти країн звернулися до нас за підтримкою у захисті від іранських ударних дронів типу "шахед". Україна сьогодні має найбільшу у світі експертизу з протидії таким атакам

- заявив президент.

Він пояснив, що ефективна боротьба з такими загрозами потребує не лише техніки, а й практичного досвіду її застосування.

Недостатньо просто отримати перехоплювачі. Потрібен досвід їх застосування, системна робота з радарами та всією системою протиповітряної оборони. Такий досвід мають наші воїни

- зазначив Зеленський.

Українські дрони-перехоплювачі стають фактором стабільності на Близькому Сході - Коваленко13.03.26, 13:21 • 2414 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Шахед-136
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна