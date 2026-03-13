Україна передасть партнерам унікальний досвід знищення іранських дронів - Зеленський

Україна готова ділитися власним досвідом протидії іранським ударним дронам із міжнародними партнерами для посилення безпеки у світі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, українська сторона високо цінує підтримку Франції та постійну координацію між двома країнами.

Ми в Україні дуже цінуємо підтримку Франції і те, що завжди можемо координуватися у багатьох питаннях та бути однодумцями. Це особливо важливо під час війни - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що під час переговорів значну увагу приділили питанням глобальної безпеки, зокрема подіям на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

Для всього світу дуже важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити ширшого розгортання війни - наголосив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна вже має унікальний досвід боротьби з іранськими безпілотниками, який може бути корисним іншим державам.

Вже більше десяти країн звернулися до нас за підтримкою у захисті від іранських ударних дронів типу "шахед". Україна сьогодні має найбільшу у світі експертизу з протидії таким атакам - заявив президент.

Він пояснив, що ефективна боротьба з такими загрозами потребує не лише техніки, а й практичного досвіду її застосування.

Недостатньо просто отримати перехоплювачі. Потрібен досвід їх застосування, системна робота з радарами та всією системою протиповітряної оборони. Такий досвід мають наші воїни - зазначив Зеленський.

