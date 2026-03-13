Украина передаст партнерам уникальный опыт уничтожения иранских дронов - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о готовности делиться экспертизой борьбы с шахедами. Более десяти стран уже обратились к Украине за помощью в защите неба.
Украина готова делиться собственным опытом противодействия иранским ударным дронам с международными партнерами для усиления безопасности в мире. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, украинская сторона высоко ценит поддержку Франции и постоянную координацию между двумя странами.
Мы в Украине очень ценим поддержку Франции и то, что всегда можем координироваться по многим вопросам и быть единомышленниками. Это особенно важно во время войны
Президент отметил, что во время переговоров значительное внимание уделили вопросам глобальной безопасности, в частности событиям на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.
Для всего мира очень важно, чтобы благодаря совместным усилиям удалось стабилизировать ситуацию и не допустить более широкого развертывания войны
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с иранскими беспилотниками, который может быть полезен другим государствам.
Уже более десяти стран обратились к нам за поддержкой в защите от иранских ударных дронов типа "шахед". Украина сегодня имеет наибольшую в мире экспертизу по противодействию таким атакам
Он пояснил, что эффективная борьба с такими угрозами требует не только техники, но и практического опыта ее применения.
Недостаточно просто получить перехватчики. Нужен опыт их применения, системная работа с радарами и всей системой противовоздушной обороны. Такой опыт имеют наши воины
