Украина передаст партнерам уникальный опыт уничтожения иранских дронов - Зеленский

Украина готова делиться собственным опытом противодействия иранским ударным дронам с международными партнерами для усиления безопасности в мире. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

По словам главы государства, украинская сторона высоко ценит поддержку Франции и постоянную координацию между двумя странами.

Мы в Украине очень ценим поддержку Франции и то, что всегда можем координироваться по многим вопросам и быть единомышленниками. Это особенно важно во время войны - сказал Зеленский.

Президент отметил, что во время переговоров значительное внимание уделили вопросам глобальной безопасности, в частности событиям на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Для всего мира очень важно, чтобы благодаря совместным усилиям удалось стабилизировать ситуацию и не допустить более широкого развертывания войны - подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с иранскими беспилотниками, который может быть полезен другим государствам.

Уже более десяти стран обратились к нам за поддержкой в защите от иранских ударных дронов типа "шахед". Украина сегодня имеет наибольшую в мире экспертизу по противодействию таким атакам - заявил президент.

Он пояснил, что эффективная борьба с такими угрозами требует не только техники, но и практического опыта ее применения.

Недостаточно просто получить перехватчики. Нужен опыт их применения, системная работа с радарами и всей системой противовоздушной обороны. Такой опыт имеют наши воины - отметил Зеленский.

