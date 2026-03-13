Украина передаст партнерам уникальный опыт уничтожения иранских дронов - Зеленский

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 12438 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 14595 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 32886 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 63355 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 58721 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88075 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42716 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27748 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21139 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23961 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 14792 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31761 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27599 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 12373 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 8316 просмотра
публикации
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 12439 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27689 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31838 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88076 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 50367 просмотра
Актуальные люди
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Блогеры
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Франция
Иран
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 8374 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27646 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 26808 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26510 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 24669 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление

Украина передаст партнерам уникальный опыт уничтожения иранских дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Зеленский заявил о готовности делиться экспертизой борьбы с шахедами. Более десяти стран уже обратились к Украине за помощью в защите неба.

Украина передаст партнерам уникальный опыт уничтожения иранских дронов - Зеленский

Украина готова делиться собственным опытом противодействия иранским ударным дронам с международными партнерами для усиления безопасности в мире. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, украинская сторона высоко ценит поддержку Франции и постоянную координацию между двумя странами.

Мы в Украине очень ценим поддержку Франции и то, что всегда можем координироваться по многим вопросам и быть единомышленниками. Это особенно важно во время войны

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что во время переговоров значительное внимание уделили вопросам глобальной безопасности, в частности событиям на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Для всего мира очень важно, чтобы благодаря совместным усилиям удалось стабилизировать ситуацию и не допустить более широкого развертывания войны

- подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с иранскими беспилотниками, который может быть полезен другим государствам.

Уже более десяти стран обратились к нам за поддержкой в защите от иранских ударных дронов типа "шахед". Украина сегодня имеет наибольшую в мире экспертизу по противодействию таким атакам

- заявил президент.

Он пояснил, что эффективная борьба с такими угрозами требует не только техники, но и практического опыта ее применения.

Недостаточно просто получить перехватчики. Нужен опыт их применения, системная работа с радарами и всей системой противовоздушной обороны. Такой опыт имеют наши воины

- отметил Зеленский.

Украинские дроны-перехватчики становятся фактором стабильности на Ближнем Востоке – Коваленко13.03.26, 13:21 • 2408 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Шахед-136
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина