Украинские дроны-перехватчики становятся фактором стабильности на Ближнем Востоке – Коваленко

Украинские дроны-перехватчики играют все более важную роль в системе безопасности на Ближнем Востоке и могут стать одним из ключевых элементов стабильности в регионе. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

По его словам, современные украинские технологии в сфере противодействия дронам уже оказывают значительное влияние на оборонные возможности партнеров.

Украинские дроны-перехватчики становятся основным фактором стабильности на Ближнем Востоке. Так же, как в свое время западные системы ПВО и ПРО Patriot и истребители F-16 стали фактором стабильности для нас в войне против России

Он подчеркнул, что современная система международной безопасности базируется на принципах взаимовыгодного партнерства.

Современный мир построен на принципах взаимовыгодного партнерства, где никто никому ничего не должен, если это не подкреплено соответствующими соглашениями или интересами

Коваленко подчеркнул, что развитие украинских технологий усиливает международные позиции государства.

По его словам, такое сотрудничество может также принести Украине дополнительные оборонные возможности.

Эта помощь может принести нам дополнительные перехватчики баллистики, об этом уже говорилось

Он также напомнил, что Иран ранее активно помогал России в войне против Украины.

Коваленко добавил, что украинский опыт ведения современной войны сегодня имеет значение не только для Европы, но и для глобальной безопасности.

Как бы пафосно это ни звучало, сейчас успех западной цивилизации в защите принципов и их превосходство на поле боя во многом зависит именно от Украины – как в Европе, так и в глобальном измерении