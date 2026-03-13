Украинские дроны-перехватчики становятся фактором стабильности на Ближнем Востоке – Коваленко

$44.160.1950.960.02
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
12 марта, 21:38
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 16:05
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
12 марта, 09:02
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН
13 марта, 03:14
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане
13 марта, 04:00
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней
13 марта, 04:13
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта
07:00
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
09:57
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
09:57
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта
07:00
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 15:26
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы
12 марта, 13:41
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда
12 марта, 13:32
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
12:24
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
09:57
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой
12 марта, 17:23
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца
12 марта, 14:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг
12 марта, 14:24
Украинские дроны-перехватчики становятся фактором стабильности на Ближнем Востоке – Коваленко

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Андрей Коваленко заявил о ключевой роли украинских технологий в стабилизации Ближнего Востока. Сотрудничество поможет Украине получить средства ПВО.

Украинские дроны-перехватчики становятся фактором стабильности на Ближнем Востоке – Коваленко

Украинские дроны-перехватчики играют все более важную роль в системе безопасности на Ближнем Востоке и могут стать одним из ключевых элементов стабильности в регионе. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

По его словам, современные украинские технологии в сфере противодействия дронам уже оказывают значительное влияние на оборонные возможности партнеров.

Украинские дроны-перехватчики становятся основным фактором стабильности на Ближнем Востоке. Так же, как в свое время западные системы ПВО и ПРО Patriot и истребители F-16 стали фактором стабильности для нас в войне против России

- отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что современная система международной безопасности базируется на принципах взаимовыгодного партнерства.

Современный мир построен на принципах взаимовыгодного партнерства, где никто никому ничего не должен, если это не подкреплено соответствующими соглашениями или интересами

- пояснил он.

Коваленко подчеркнул, что развитие украинских технологий усиливает международные позиции государства.

Наше развитие технологий является важным аргументом субъектности Украины. И эта субъектность даст возможность усиливать лоббирование интересов Украины другими влиятельными государствами, которым мы помогаем

- заявил руководитель ЦПД.

По его словам, такое сотрудничество может также принести Украине дополнительные оборонные возможности.

Эта помощь может принести нам дополнительные перехватчики баллистики, об этом уже говорилось

- отметил Коваленко.

Он также напомнил, что Иран ранее активно помогал России в войне против Украины.

Не стоит забывать, что Иран продавал России БПЛА и обучал российских операторов атаковать Украину

- сказал он.

Коваленко добавил, что украинский опыт ведения современной войны сегодня имеет значение не только для Европы, но и для глобальной безопасности.

Как бы пафосно это ни звучало, сейчас успех западной цивилизации в защите принципов и их превосходство на поле боя во многом зависит именно от Украины – как в Европе, так и в глобальном измерении

- подытожил он.

Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo13.03.26, 01:58 • 35965 просмотров

