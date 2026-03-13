Українські дрони-перехоплювачі стають фактором стабільності на Близькому Сході - Коваленко

Українські дрони-перехоплювачі відіграють дедалі важливішу роль у системі безпеки на Близькому Сході та можуть стати одним із ключових елементів стабільності в регіоні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

За його словами, сучасні українські технології у сфері протидії дронам уже мають значний вплив на оборонні можливості партнерів.

Українські дрони-перехоплювачі стають основним фактором стабільності на Близькому Сході. Так само, як у свій час західні системи ППО і ПРО Patriot та винищувачі F-16 стали фактором стабільності для нас у війні проти росії

Він наголосив, що сучасна система міжнародної безпеки базується на принципах взаємовигідного партнерства.

Сучасний світ побудований на принципах взаємовигідного партнерства, де ніхто нікому нічого не винен, якщо це не підкріплено відповідними угодами чи інтересами

Коваленко підкреслив, що розвиток українських технологій посилює міжнародні позиції держави.

За його словами, така співпраця може також принести Україні додаткові оборонні можливості.

Ця допомога може принести нам додаткові перехоплювачі балістики, про це вже говорилося

Він також нагадав, що Іран раніше активно допомагав росії у війні проти України.

Коваленко додав, що український досвід ведення сучасної війни сьогодні має значення не лише для Європи, а й для глобальної безпеки.

Як би пафосно це не звучало, зараз успіх західної цивілізації у захисті принципів і їх перевага на полі бою багато в чому залежить саме від України – як у Європі, так і в глобальному вимірі