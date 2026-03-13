$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
10:42 • 4274 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 24814 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55731 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51599 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77268 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 40026 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26642 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20876 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23804 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40503 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Українські дрони-перехоплювачі стають фактором стабільності на Близькому Сході - Коваленко

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Андрій Коваленко заявив про ключову роль українських технологій у стабілізації Близького Сходу. Співпраця допоможе Україні отримати засоби ППО.

Українські дрони-перехоплювачі стають фактором стабільності на Близькому Сході - Коваленко

Українські дрони-перехоплювачі відіграють дедалі важливішу роль у системі безпеки на Близькому Сході та можуть стати одним із ключових елементів стабільності в регіоні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, сучасні українські технології у сфері протидії дронам уже мають значний вплив на оборонні можливості партнерів.

Українські дрони-перехоплювачі стають основним фактором стабільності на Близькому Сході. Так само, як у свій час західні системи ППО і ПРО Patriot та винищувачі F-16 стали фактором стабільності для нас у війні проти росії

- зазначив Коваленко.

Він наголосив, що сучасна система міжнародної безпеки базується на принципах взаємовигідного партнерства.

Сучасний світ побудований на принципах взаємовигідного партнерства, де ніхто нікому нічого не винен, якщо це не підкріплено відповідними угодами чи інтересами

- пояснив він.

Коваленко підкреслив, що розвиток українських технологій посилює міжнародні позиції держави.

Наш розвиток технологій є важливим аргументом субʼєктності України. І ця субʼєктність дасть можливість посилювати лобіювання інтересів України іншими впливовими державами, яким ми допомагаємо

- заявив керівник ЦПД.

За його словами, така співпраця може також принести Україні додаткові оборонні можливості.

Ця допомога може принести нам додаткові перехоплювачі балістики, про це вже говорилося

- зазначив Коваленко.

Він також нагадав, що Іран раніше активно допомагав росії у війні проти України.

Не варто забувати, що Іран продавав росії БПЛА і навчав російських операторів атакувати Україну

- сказав він.

Коваленко додав, що український досвід ведення сучасної війни сьогодні має значення не лише для Європи, а й для глобальної безпеки.

Як би пафосно це не звучало, зараз успіх західної цивілізації у захисті принципів і їх перевага на полі бою багато в чому залежить саме від України – як у Європі, так і в глобальному вимірі

- підсумував він.

Андрій Тимощенков

