Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, погодилася змінити систему верифікації користувачів у Європейському Союзі після штрафу у 120 млн євро. Про це повідомив речник Європейської комісії Томас Реньє, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Реньє, компанія запропонувала рішення щодо роботи синьої позначки, яка використовується для підтвердження акаунтів.

X подав рішення щодо своєї синьої позначки. Тепер комісія ретельно оцінить запропоновані рішення – заявив Реньє.

Деталі запропонованих змін наразі не розкриваються.

Причина штрафу

У грудні Єврокомісія оштрафувала X за порушення Закону про цифрові послуги. Регулятор вважає, що система платної верифікації, запроваджена після купівлі Twitter Ілоном Маском у 2022 році, може вводити користувачів в оману, створюючи враження, що перевірені акаунти є надійними.

Компанія має або сплатити штраф, або надати фінансову гарантію. Рішення ЄС спричинило дипломатичну суперечку між Брюсселем і Вашингтоном, оскільки представники адміністрації Дональда Трампа звинуватили Євросоюз у цензурі.

