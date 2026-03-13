Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 11159 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 27600 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29699 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 38349 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 23466 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 19034 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15920 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22904 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39855 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49793 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
89%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ12 березня, 18:37 • 8638 перегляди
Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду12 березня, 21:29 • 4792 перегляди
Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти12 березня, 22:25 • 5410 перегляди
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку22:40 • 19367 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo23:58 • 10588 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 38340 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 26799 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 22948 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 51940 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 55672 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Державний кордон України
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 15065 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 15702 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 14765 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 31271 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 50277 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії

Київ • УНН

 • 1850 перегляди

Компанія Ілона Маска запропонувала рішення щодо системи верифікації через порушення Закону про цифрові послуги. Єврокомісія оцінить оновлену функцію.

Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, погодилася змінити систему верифікації користувачів у Європейському Союзі після штрафу у 120 млн євро. Про це повідомив речник Європейської комісії Томас Реньє, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Реньє, компанія запропонувала рішення щодо роботи синьої позначки, яка використовується для підтвердження акаунтів.

X подав рішення щодо своєї синьої позначки. Тепер комісія ретельно оцінить запропоновані рішення

– заявив Реньє.

Деталі запропонованих змін наразі не розкриваються.

Причина штрафу

У грудні Єврокомісія оштрафувала X за порушення Закону про цифрові послуги. Регулятор вважає, що система платної верифікації, запроваджена після купівлі Twitter Ілоном Маском у 2022 році, може вводити користувачів в оману, створюючи враження, що перевірені акаунти є надійними.

Компанія має або сплатити штраф, або надати фінансову гарантію. Рішення ЄС спричинило дипломатичну суперечку між Брюсселем і Вашингтоном, оскільки представники адміністрації Дональда Трампа звинуватили Євросоюз у цензурі.

Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE05.03.26, 02:40 • 10616 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Санкції
Соціальна мережа
Європейська комісія
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Ілон Маск
Брюссель