Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані 4 березня, 15:13 • 5150 перегляди