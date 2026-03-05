Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE

$43.450.22
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 17573 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 29431 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 39269 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 27507 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 30623 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 55943 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 80260 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67488 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 69007 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані4 березня, 15:13 • 5150 перегляди
Ізраїль вперше на F-35 збив над Тегераном літак Ірану російського виробництва, з початку кампанії випустив 5000 снарядівVideo4 березня, 15:41 • 6278 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 21706 перегляди
путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ4 березня, 16:47 • 5174 перегляди
Іран завдає ударів по судах США та Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю - КВІР4 березня, 17:01 • 7410 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 21723 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 15:27 • 29429 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 13:52 • 39266 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 37638 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 37229 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 13614 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 27916 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 35356 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 42799 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 46657 перегляди
Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Апеляційний суд США став на бік адміністрації Трампа, задовольнивши клопотання про зупинення допиту Ілона Маска у справі щодо закриття USAID. Судді скасували рішення нижчої інстанції, що зобов'язувало Маска та інших експосадовців свідчити під присягою.

Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE

Апеляційний суд США четвертого округу став на бік адміністрації Трампа та задовольнив клопотання про зупинення допиту мільярдера Ілона Маска у справі щодо закриття Агентства США з міжнародного розвитку. Судді більшістю голосів скасували рішення нижчої інстанції, яке зобов’язувало Маска та інших експосадовців давати свідчення під присягою про їхню роль у демонтажі державної установи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Позов проти найбагатшої людини світу ініціювали колишні співробітники USAID, які стверджують, що Маск перевищив свої повноваження радника під час роботи в департаменті DOGE.

Позивачі наполягають, що саме Ілон Маск приймав ключові рішення про припинення контрактів та блокування ІТ–систем агентства, хоча він не був офіційно призначений на державну посаду та не проходив процедуру затвердження в Сенаті.

Адміністрація Трампа прагне врятувати Маска від надання свідчень у справі DOGE - ЗМІ26.11.25, 15:36 • 2812 переглядiв

Апеляційні судді А. Марвін Кваттлбаум та Пол Німейєр ухвалили, що окружний суддя зловживав своїми повноваженнями, намагаючись змусити Маска свідчити без вичерпання інших способів отримання інформації.

Позиція Міністерства юстиції та захист інституту радників

Представники Міністерства юстиції США аргументували необхідність захисту Ілона Маска тим, що примусові допити радників президента перешкоджають нормальному виконанню обов’язків глави держави. Урядові юристи назвали вимоги позивачів спробою провести безпідставний збір доказів, оскільки адміністрація вже надала значний обсяг документів щодо діяльності DOGE. На їхню думку, Маск діяв виключно як консультант, а офіційні рішення про скорочення штату та ліквідацію програм підписувалися уповноваженими державними службовцями.

Адміністрація Трампа визнає, що DOGE неправомірно використовував дані соціального страхування американців22.01.26, 17:20 • 3144 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Міністерство юстиції США
благодійність
Агентство США з міжнародного розвитку
Сенат Сполучених Штатів Америки
Bloomberg
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки