Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE
Київ • УНН
Апеляційний суд США став на бік адміністрації Трампа, задовольнивши клопотання про зупинення допиту Ілона Маска у справі щодо закриття USAID. Судді скасували рішення нижчої інстанції, що зобов'язувало Маска та інших експосадовців свідчити під присягою.
Апеляційний суд США четвертого округу став на бік адміністрації Трампа та задовольнив клопотання про зупинення допиту мільярдера Ілона Маска у справі щодо закриття Агентства США з міжнародного розвитку. Судді більшістю голосів скасували рішення нижчої інстанції, яке зобов’язувало Маска та інших експосадовців давати свідчення під присягою про їхню роль у демонтажі державної установи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Позов проти найбагатшої людини світу ініціювали колишні співробітники USAID, які стверджують, що Маск перевищив свої повноваження радника під час роботи в департаменті DOGE.
Позивачі наполягають, що саме Ілон Маск приймав ключові рішення про припинення контрактів та блокування ІТ–систем агентства, хоча він не був офіційно призначений на державну посаду та не проходив процедуру затвердження в Сенаті.
Адміністрація Трампа прагне врятувати Маска від надання свідчень у справі DOGE - ЗМІ26.11.25, 15:36 • 2812 переглядiв
Апеляційні судді А. Марвін Кваттлбаум та Пол Німейєр ухвалили, що окружний суддя зловживав своїми повноваженнями, намагаючись змусити Маска свідчити без вичерпання інших способів отримання інформації.
Позиція Міністерства юстиції та захист інституту радників
Представники Міністерства юстиції США аргументували необхідність захисту Ілона Маска тим, що примусові допити радників президента перешкоджають нормальному виконанню обов’язків глави держави. Урядові юристи назвали вимоги позивачів спробою провести безпідставний збір доказів, оскільки адміністрація вже надала значний обсяг документів щодо діяльності DOGE. На їхню думку, Маск діяв виключно як консультант, а офіційні рішення про скорочення штату та ліквідацію програм підписувалися уповноваженими державними службовцями.
Адміністрація Трампа визнає, що DOGE неправомірно використовував дані соціального страхування американців22.01.26, 17:20 • 3144 перегляди