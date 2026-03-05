Суд заблокировал показания Маска по делу о ликвидации USAID по решению DOGE
Апелляционный суд США встал на сторону администрации Трампа, удовлетворив ходатайство о приостановлении допроса Илона Маска по делу о закрытии USAID. Судьи отменили решение нижестоящей инстанции, обязывавшее Маска и других экс-чиновников давать показания под присягой.
Иск против богатейшего человека мира инициировали бывшие сотрудники USAID, которые утверждают, что Маск превысил свои полномочия советника во время работы в департаменте DOGE.
Истцы настаивают, что именно Илон Маск принимал ключевые решения о прекращении контрактов и блокировке ИТ-систем агентства, хотя он не был официально назначен на государственную должность и не проходил процедуру утверждения в Сенате.
Апелляционные судьи А. Марвин Кваттлбаум и Пол Нимейер постановили, что окружной судья злоупотреблял своими полномочиями, пытаясь заставить Маска свидетельствовать без исчерпания других способов получения информации.
Позиция Министерства юстиции и защита института советников
Представители Министерства юстиции США аргументировали необходимость защиты Илона Маска тем, что принудительные допросы советников президента препятствуют нормальному выполнению обязанностей главы государства. Правительственные юристы назвали требования истцов попыткой провести безосновательный сбор доказательств, поскольку администрация уже предоставила значительный объем документов относительно деятельности DOGE. По их мнению, Маск действовал исключительно как консультант, а официальные решения о сокращении штата и ликвидации программ подписывались уполномоченными государственными служащими.
