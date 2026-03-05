$43.450.22
20:04 • 7164 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 16893 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 28771 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 38675 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 27229 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30471 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55816 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80203 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67437 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68967 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Суд заблокировал показания Маска по делу о ликвидации USAID по решению DOGE

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Апелляционный суд США встал на сторону администрации Трампа, удовлетворив ходатайство о приостановлении допроса Илона Маска по делу о закрытии USAID. Судьи отменили решение нижестоящей инстанции, обязывавшее Маска и других экс-чиновников давать показания под присягой.

Суд заблокировал показания Маска по делу о ликвидации USAID по решению DOGE

Апелляционный суд США четвертого округа встал на сторону администрации Трампа и удовлетворил ходатайство о приостановлении допроса миллиардера Илона Маска по делу о закрытии Агентства США по международному развитию. Судьи большинством голосов отменили решение нижестоящей инстанции, которое обязывало Маска и других экс-чиновников давать показания под присягой об их роли в демонтаже государственного учреждения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иск против богатейшего человека мира инициировали бывшие сотрудники USAID, которые утверждают, что Маск превысил свои полномочия советника во время работы в департаменте DOGE.

Истцы настаивают, что именно Илон Маск принимал ключевые решения о прекращении контрактов и блокировке ИТ-систем агентства, хотя он не был официально назначен на государственную должность и не проходил процедуру утверждения в Сенате.

Администрация Трампа стремится спасти Маска от дачи показаний по делу DOGE - СМИ26.11.25, 15:36 • 2812 просмотров

Апелляционные судьи А. Марвин Кваттлбаум и Пол Нимейер постановили, что окружной судья злоупотреблял своими полномочиями, пытаясь заставить Маска свидетельствовать без исчерпания других способов получения информации.

Позиция Министерства юстиции и защита института советников

Представители Министерства юстиции США аргументировали необходимость защиты Илона Маска тем, что принудительные допросы советников президента препятствуют нормальному выполнению обязанностей главы государства. Правительственные юристы назвали требования истцов попыткой провести безосновательный сбор доказательств, поскольку администрация уже предоставила значительный объем документов относительно деятельности DOGE. По их мнению, Маск действовал исключительно как консультант, а официальные решения о сокращении штата и ликвидации программ подписывались уполномоченными государственными служащими.

Администрация Трампа признает, что DOGE неправомерно использовал данные социального страхования американцев22.01.26, 17:20 • 3144 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
благотворительность
Агентство США по международному развитию
Сенат Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Илон Маск
