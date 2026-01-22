Администрация Трампа признает, что DOGE неправомерно использовал данные социального страхования американцев

Двое сотрудников команды DOGE Илона Маска, работавшие в Социальной службе США (SSA), могли незаконно использовать частные данные агентства в политических целях, в частности для сопоставления данных с государственными избирательными списками, сообщило Министерство юстиции США в новых судебных документах. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Как отметила высокопоставленная чиновница Минюста Элизабет Шапиро, SSA направила обоих сотрудников DOGE на проверку относительно возможных нарушений Закона Хэтча (Hatch Act), который запрещает государственным служащим использовать свои должностные полномочия в политических целях.

Документы показывают, что члены команды DOGE общались с адвокационной группой, которая стремилась "отменить результаты выборов в определенных штатах". Один из сотрудников подписал соглашение, которое могло предусматривать использование данных SSA для проверки списков избирателей - пишет издание.

Шапиро добавила, что пока неизвестно, передавали ли сотрудники DOGE данные адвокационной группе, однако электронные письма свидетельствуют, что их могли попросить это сделать. Также было обнаружено, что некоторые данные SSA хранились на стороннем сервере Cloudflare, что не соответствовало протоколам безопасности агентства.

Документы подчеркивают, что случаи потенциального неправильного использования данных ограничиваются только членами команды DOGE, а другие сотрудники SSA об этих действиях не знали.

