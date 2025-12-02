Несмотря на заявления о расформировании, влияние DOGE до сих пор ощутимо в структуре правительства США – СМИ
Киев • УНН
Журналисты издания Wired обнаружили, что молодые техспециалисты Департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжают работать в федеральных агентствах, сохраняя связь с властями. Это происходит несмотря на официальные сообщения о ликвидации департамента, который ранее был связан с Илоном Маском.
Издание Wired выяснило, что, несмотря на официальные сообщения о ликвидации Департамента эффективности правительства США (DOGE), ряд его молодых технических сотрудников продолжает работать в федеральных агентствах, сохраняя связь со структурами власти. Об этом со ссылкой на СМИ пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе появилась информация, что Департамент DOGE – известный своим радикальным стилем "двигаться быстро и ломать" и некоторое время связанный с Илоном Маском – якобы прекратил существование.
Но, как сообщает WIRED, Эдвард Користин, Гэвин Клигер, Марко Элез, Акаш Бобба и Итан Шаотран – известные сотрудники департамента и в дальнейшем указывают в своих профилях принадлежность к DOGE или правительству США. Они отказались от комментариев, так же как и другие техспециалисты из компаний Маска – xAI и SpaceX.
Администрация Трампа тайно распустила департамент DOGE, созданный для Илона Маска23.11.25, 21:26 • 4588 просмотров
Источник в Министерстве сельского хозяйства США категорически отрицает ликвидацию DOGE, заявляя, что его представители "зарылись в агентства, как клещи". Хотя департамент больше не проводит стремительные реформы, его филиалы, похоже, устроились в правительстве надолго.
Некоторые бывшие сотрудники DOGE уже заняли влиятельные должности: Скотт Лэнгмак возглавил направление дерегуляции искусственного интеллекта, а Сэм Бейда стал заместителем руководителя Центра профилактики заболеваний, несмотря на отсутствие опыта в здравоохранении. Другие же перешли в новый офис в Белом доме, в частности соучредитель Airbnb Джо Геббиа, который получил роль главного дизайнера США.
Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США13.09.25, 08:17 • 6738 просмотров
Несмотря на заявления Reuters о расформировании DOGE, чиновники продолжают настаивать, что программа фактически продолжается – просто без централизованного руководства. Представители администрации Трампа даже заявили, что DOGE продолжает экономить миллионы долларов, отменяя "расточительные контракты".
Тем временем часть экс-сотрудников DOGE уже перешла в частный сектор – в том числе в компании, связанные с Илоном Маском.
Администрация Трампа стремится спасти Маска от дачи показаний по делу DOGE - СМИ26.11.25, 15:36 • 2656 просмотров