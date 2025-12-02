$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 14614 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 15732 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 13187 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 15404 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 48537 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 47659 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58675 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49185 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45094 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Несмотря на заявления о расформировании, влияние DOGE до сих пор ощутимо в структуре правительства США – СМИ

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Журналисты издания Wired обнаружили, что молодые техспециалисты Департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжают работать в федеральных агентствах, сохраняя связь с властями. Это происходит несмотря на официальные сообщения о ликвидации департамента, который ранее был связан с Илоном Маском.

Фото: AP

Издание Wired выяснило, что, несмотря на официальные сообщения о ликвидации Департамента эффективности правительства США (DOGE), ряд его молодых технических сотрудников продолжает работать в федеральных агентствах, сохраняя связь со структурами власти. Об этом со ссылкой на СМИ пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе появилась информация, что Департамент DOGE – известный своим радикальным стилем "двигаться быстро и ломать" и некоторое время связанный с Илоном Маском – якобы прекратил существование.

Но, как сообщает WIRED, Эдвард Користин, Гэвин Клигер, Марко Элез, Акаш Бобба и Итан Шаотран – известные сотрудники департамента и в дальнейшем указывают в своих профилях принадлежность к DOGE или правительству США. Они отказались от комментариев, так же как и другие техспециалисты из компаний Маска – xAI и SpaceX.

Администрация Трампа тайно распустила департамент DOGE, созданный для Илона Маска23.11.25, 21:26 • 4588 просмотров

Источник в Министерстве сельского хозяйства США категорически отрицает ликвидацию DOGE, заявляя, что его представители "зарылись в агентства, как клещи". Хотя департамент больше не проводит стремительные реформы, его филиалы, похоже, устроились в правительстве надолго.

Некоторые бывшие сотрудники DOGE уже заняли влиятельные должности: Скотт Лэнгмак возглавил направление дерегуляции искусственного интеллекта, а Сэм Бейда стал заместителем руководителя Центра профилактики заболеваний, несмотря на отсутствие опыта в здравоохранении. Другие же перешли в новый офис в Белом доме, в частности соучредитель Airbnb Джо Геббиа, который получил роль главного дизайнера США.

Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США13.09.25, 08:17 • 6738 просмотров

Несмотря на заявления Reuters о расформировании DOGE, чиновники продолжают настаивать, что программа фактически продолжается – просто без централизованного руководства. Представители администрации Трампа даже заявили, что DOGE продолжает экономить миллионы долларов, отменяя "расточительные контракты".

Тем временем часть экс-сотрудников DOGE уже перешла в частный сектор – в том числе в компании, связанные с Илоном Маском.

Администрация Трампа стремится спасти Маска от дачи показаний по делу DOGE - СМИ26.11.25, 15:36 • 2656 просмотров

Степан Гафтко

