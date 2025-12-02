Попри заяви про розформування, вплив DOGE досі відчутний у структурі уряду США – ЗМІ
Київ • УНН
Журналісти видання Wired виявили, що молоді техспеціалісти Департаменту ефективності уряду США (DOGE) продовжують працювати у федеральних агентствах, зберігаючи зв'язок із владою. Це відбувається попри офіційні повідомлення про ліквідацію департаменту, який раніше був пов'язаний з Ілоном Маском.
Видання Wired з’ясувало, що попри офіційні повідомлення про ліквідацію Департаменту ефективності уряду США (DOGE), низка його молодих технічних співробітників продовжує працювати у федеральних агентствах, зберігаючи зв’язок із структурами влади. Про це з посиланням на ЗМІ пише УНН.
Деталі
Минулого тижня з’явилася інформація, що Департамент DOGE – відомий своїм радикальним стилем "рухатися швидко й ламати" та певний час пов’язаний з Ілоном Маском – нібито припинив існування.
Але, як повідомляє WIRED, Едвард Корістін, Гевін Клігер, Марко Елез, Акаш Бобба та Ітан Шаотран – відомі працівники депарнтаменту і надалі вказують у своїх профілях приналежність до DOGE чи уряду США. Вони відмовилися від коментарів, так само як і інші техспеціалісти з компаній Маска – xAI та SpaceX.
Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска23.11.25, 21:26 • 4588 переглядiв
Джерело в Міністерстві сільського господарства США категорично заперечує ліквідацію DOGE, заявляючи, що його представники "зарилися в агентства, як кліщі". Хоч департамент більше не проводить стрімкі реформи, його філії, схоже, влаштувалися в уряді надовго.
Деякі колишні співробітники DOGE вже зайняли впливові посади: Скотт Ленгмак очолив напрям дерегуляції штучного інтелекту, а Сем Бейда став заступником керівника Центру профілактики захворювань, попри відсутність досвіду в охороні здоров’я. Інші ж перейшли до нового офісу у Білому домі, зокрема співзасновник Airbnb Джо Геббіа, який отримав роль головного дизайнера США.
Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США13.09.25, 08:17 • 6738 переглядiв
Попри заяви Reuters про розформування DOGE, посадовці продовжують наполягати, що програма фактично триває – просто без централізованого керівництва. Представники адміністрації Трампа навіть заявили, що DOGE продовжує економити мільйони доларів, скасовуючи "марнотратні контракти".
Тим часом частина ексспівробітників DOGE вже перейшла до приватного сектору – у тому числі до компаній, пов’язаних з Ілоном Маском.
Адміністрація Трампа прагне врятувати Маска від надання свідчень у справі DOGE - ЗМІ26.11.25, 15:36 • 2656 переглядiв