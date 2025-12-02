Попри заяви про розформування, вплив DOGE досі відчутний у структурі уряду США – ЗМІ

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 2634 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 12241 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 13453 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 11893 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 14312 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 46993 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47097 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58477 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48922 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44893 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters2 грудня, 03:29 • 7094 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 36527 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 26962 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 15798 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 12625 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 12245 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 13457 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 12920 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 46995 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 47788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 36944 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 39206 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 95601 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70546 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 86612 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Попри заяви про розформування, вплив DOGE досі відчутний у структурі уряду США – ЗМІ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Журналісти видання Wired виявили, що молоді техспеціалісти Департаменту ефективності уряду США (DOGE) продовжують працювати у федеральних агентствах, зберігаючи зв'язок із владою. Це відбувається попри офіційні повідомлення про ліквідацію департаменту, який раніше був пов'язаний з Ілоном Маском.

Попри заяви про розформування, вплив DOGE досі відчутний у структурі уряду США – ЗМІ
Фото: AP

Видання Wired з’ясувало, що попри офіційні повідомлення про ліквідацію Департаменту ефективності уряду США (DOGE), низка його молодих технічних співробітників продовжує працювати у федеральних агентствах, зберігаючи зв’язок із структурами влади. Про це з посиланням на ЗМІ пише УНН.

Деталі

Минулого тижня з’явилася інформація, що Департамент DOGE – відомий своїм радикальним стилем "рухатися швидко й ламати" та певний час пов’язаний з Ілоном Маском – нібито припинив існування. 

Але, як повідомляє WIRED, Едвард Корістін, Гевін Клігер, Марко Елез, Акаш Бобба та Ітан Шаотран – відомі працівники депарнтаменту і надалі вказують у своїх профілях приналежність до DOGE чи уряду США. Вони відмовилися від коментарів, так само як і інші техспеціалісти з компаній Маска – xAI та SpaceX.

Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска23.11.25, 21:26 • 4588 переглядiв

Джерело в Міністерстві сільського господарства США категорично заперечує ліквідацію DOGE, заявляючи, що його представники "зарилися в агентства, як кліщі". Хоч департамент більше не проводить стрімкі реформи, його філії, схоже, влаштувалися в уряді надовго.

Деякі колишні співробітники DOGE вже зайняли впливові посади: Скотт Ленгмак очолив напрям дерегуляції штучного інтелекту, а Сем Бейда став заступником керівника Центру профілактики захворювань, попри відсутність досвіду в охороні здоров’я. Інші ж перейшли до нового офісу у Білому домі, зокрема співзасновник Airbnb Джо Геббіа, який отримав роль головного дизайнера США.

Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США13.09.25, 08:17 • 6738 переглядiв

Попри заяви Reuters про розформування DOGE, посадовці продовжують наполягати, що програма фактично триває – просто без централізованого керівництва. Представники адміністрації Трампа навіть заявили, що DOGE продовжує економити мільйони доларів, скасовуючи "марнотратні контракти".

Тим часом частина ексспівробітників DOGE вже перейшла до приватного сектору – у тому числі до компаній, пов’язаних з Ілоном Маском.

Адміністрація Трампа прагне врятувати Маска від надання свідчень у справі DOGE - ЗМІ26.11.25, 15:36 • 2656 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Федеральна влада США
SpaceX
Reuters
Дональд Трамп
Ілон Маск