11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад

Київ • УНН

 • 88 перегляди

В Україні очікується морозна погода з мокрим снігом, ожеледицею та нічними морозами до -20°C. Негода розпочнеться 11 січня на півдні, сході та в центральних областях.

Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад

У найближчі три дні в Україні очікується морозна погода. Негода нагадає про себе з новою силою вже завтра 11 січня - мокрим снігом, ожеледицею і нічними морозами до -20°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей сніг та дощ, у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с; температура на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень 5-10° морозу, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг, температура вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу 

- йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

В Україні 14 поїздів поїздів рухається із затримкою через аномальну негоду: які саме10.01.26, 11:34 • 1700 переглядiв

За даними синоптиків, у понеділок та вівторок утримається морозна без опадів погода, лише на заході країни випадатиме невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають09.01.26, 18:19 • 25909 переглядiв

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Донецька область
Миколаївська область
Кіровоградська область
Харківська область
Одеська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область
Крим
Україна