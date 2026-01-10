Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад

У найближчі три дні в Україні очікується морозна погода. Негода нагадає про себе з новою силою вже завтра 11 січня - мокрим снігом, ожеледицею і нічними морозами до -20°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей сніг та дощ, у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с; температура на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень 5-10° морозу, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг, температура вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у понеділок та вівторок утримається морозна без опадів погода, лише на заході країни випадатиме невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

