Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають

Через ускладнення погодних умов та очікуване зниження температури в низці регіонів України місцева влада ухвалила рішення щодо переходу закладів освіти на дистанційне навчання чи продовження зимових канікул. Водночас, в іншій частині областей, школи продовжують працювати в очному режимі або очікують на остаточні рішення. Тож хто переходить на дистанційку, а хто досі думає - читайте в матеріалі УНН.

Дистанційне навчання або продовження канікул:

- Волинська область – громадам рекомендовано перейти на дистанційне навчання або продовжити канікули до 19 січня, залежно від ситуації на місцях;

- Луцька громада – школи працюватимуть дистанційно з 12 по 14 січня, а заклади дошкільної та позашкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі;

- Одеська область – рекомендовано дистанційне навчання або канікули з 9 по 19 січня для всіх рівнів освіти, або подовження зимових канікул на цей період;

- Вінницька область – закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційне навчання, або продовжити канікули щонайменше до 19 січня;

- Хмельницька область – дистанційне навчання або канікули з 12 по 16 січня з урахуваням ситуації у кожній громаді;

- Тернопільська область – рекомендовано дистанційне навчання або продовження канікул до 19 січня;

- Херсонська область – заклади освіти зі змішаною формою навчання переходять на дистанційне навчання з наступного тижня;

- Івано-Франківська область (Прикарпаття) – рекомендовано припинити очне навчання та перейти на дистанційне навчання або продовжити канікули до 19 січня;

- Львівська область – дистанційне навчання, або продовження канікул до 19 січня;

- Львів – зимові канікули продовжено з 12 по 14 січня, без запровадження дистанційки;

- Житомирська область – дистанційне навчання у закладах освіти з 12 до 19 січня;

- Чернігівська область – канікули або дистанційне навчання до 19 січня;

- Київська область – школи, які планували відновити навчання з 12 січня, продовжують канікули або переходять на дистанційне навчання до 19 січня.

Очне навчання/без змін:

- Рівне – з 12 січня навчання у школах відновлюється в очному форматі;

- Ужгород – заклади освіти працюють у штатному режимі, додаткові канікули, або онлайн навчання не запроваджено;

- Харківська область – формат навчання не змінювали, рішення ухвалюватимуть за потреби;

- Полтава – остаточне рішення щодо можливого переходу на дистанційне навчання ще не ухвалене.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення навчання на онлайн та роботи підприємств на дистанційний режим через погіршення погодних умов та зниження температури повітря. Ця міра діятиме щонайменше до 19 січня 2026 року, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.