$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 10148 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 13995 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 18396 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 23734 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 17339 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 14585 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12337 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17420 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13488 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50884 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Кабмін пропонує освітні заклади та некритичні підприємства перевести на дистанційку через негоду

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення навчання на онлайн та роботи підприємств на дистанційний режим через погіршення погодних умов та зниження температури повітря. Ця міра діятиме щонайменше до 19 січня 2026 року, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

Кабмін пропонує освітні заклади та некритичні підприємства перевести на дистанційку через негоду

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень через погіршення погодних умов і зниження температури повітря в Україні. Зокрема, доручено опрацювати переведення навчання на онлайн, а також опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом ухвалено відповідні рішення 

- повідомила Свириденко.

За її словами, МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

  • тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;
    • переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

      Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах 

      - додала Свириденко.

      Також уряд рекомендував обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

      Важливо: Ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану. Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень 

      - додала прем’єрка.

      Нагадаємо

      Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливий новий масований російський удар вночі. Він закликав громадян реагувати на повітряні тривоги та спускатися в укриття.

      Павло Башинський

