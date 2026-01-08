Кабмін пропонує освітні заклади та некритичні підприємства перевести на дистанційку через негоду

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень через погіршення погодних умов і зниження температури повітря в Україні. Зокрема, доручено опрацювати переведення навчання на онлайн, а також опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом ухвалено відповідні рішення - повідомила Свириденко.

За її словами, МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;

переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах - додала Свириденко.

Також уряд рекомендував обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Важливо: Ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану. Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень - додала прем’єрка.

