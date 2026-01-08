$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 8818 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 13857 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 18127 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 14193 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13335 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11380 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 16895 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13095 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49668 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Зеленський попередив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливий новий масований російський удар вночі. Він закликав громадян реагувати на повітряні тривоги та спускатися в укриття.

Зеленський попередив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар і закликав реагувати на тривоги, передає УНН.

Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття 

- повідомив Зеленський.

Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається далі08.01.26, 13:03 • 5334 перегляди

Він наголосив, що росіяни незмінні - вони намагаються скористатися погодою.

Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний 

- резюмував Глава держави.

"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею08.01.26, 15:23 • 14192 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Володимир Зеленський