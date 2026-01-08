Зеленський попередив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар і закликав реагувати на тривоги, передає УНН.

Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що росіяни незмінні - вони намагаються скористатися погодою.

Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний - резюмував Глава держави.

