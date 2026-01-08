Зеленский предупредил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном новом массированном российском ударе ночью. Он призвал граждан реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар и призвал реагировать на тревоги, передает УНН.
Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие
Он подчеркнул, что россияне неизменны - они пытаются воспользоваться погодой.
Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован
