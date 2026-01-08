$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:13
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 10:10
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 07:21
Зеленский предупредил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном новом массированном российском ударе ночью. Он призвал граждан реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.

Зеленский предупредил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар и призвал реагировать на тревоги, передает УНН.

Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие 

- сообщил Зеленский.

Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше08.01.26, 13:03 • 5480 просмотров

Он подчеркнул, что россияне неизменны - они пытаются воспользоваться погодой.

Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован 

- резюмировал Глава государства.

"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей08.01.26, 15:23 • 15681 просмотр

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Владимир Зеленский