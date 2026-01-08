"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января, указали в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололедицы ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте! - сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС:

значительный снег и метели: ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях;

значительные дожди с мокрым снегом: в Запорожской, Донецкой и Луганской областях;

штормовой ветер (15-20 м/с) и метели: накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области;

гололедица: на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко - объявлен I уровень опасностей.

