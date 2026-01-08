"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Киев • УНН
В пятницу, 9 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия: сильный ветер, значительный снег, метели и гололедица. Синоптики Укргидрометцентра объявили I уровень опасности.
Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января, указали в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололедицы ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте!
Детали
По данным ГСЧС:
- значительный снег и метели: ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях;
- значительные дожди с мокрым снегом: в Запорожской, Донецкой и Луганской областях;
- штормовой ветер (15-20 м/с) и метели: накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области;
- гололедица: на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко - объявлен I уровень опасностей.
