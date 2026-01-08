$42.720.15
Эксклюзив
13:48 • 340 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 2786 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 4440 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 6438 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 14167 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 11878 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 46285 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 36794 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37627 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44965 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
Популярные новости
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 10978 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 27058 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 26049 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 23432 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 25460 просмотра
публикации
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 344 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 59637 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 64584 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 67629 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 106961 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 23464 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 33793 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 59243 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 78557 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 120182 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей

Киев • УНН

 • 2806 просмотра

В пятницу, 9 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия: сильный ветер, значительный снег, метели и гололедица. Синоптики Укргидрометцентра объявили I уровень опасности.

"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января, указали в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололедицы ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте!

- сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС:

  • значительный снег и метели: ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях;
    • значительные дожди с мокрым снегом: в Запорожской, Донецкой и Луганской областях;
      • штормовой ветер (15-20 м/с) и метели: накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области;
        • гололедица: на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко - объявлен I уровень опасностей.

          Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали08.01.26, 14:46 • 4458 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
          Укргидрометцентр
          Дожди в Украине
          Снег в Украине
          Черновицкая область
          Львовская область
          Донецкая область
          Хмельницкая область
          Ровненская область
          Винницкая область
          Тернопольская область
          Николаевская область
          Ивано-Франковская область
          Житомирская область
          Сумская область
          Киевская область
          Черкасская область
          Кировоградская область
          Харьковская область
          Полтавская область
          Одесская область
          Луганская область
          Волынская область
          Днепропетровская область
          Запорожская область
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Черниговская область
          Украина
          Киев