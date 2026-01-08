"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Київ • УНН
У п'ятницю, 9 січня, в Україні очікуються складні погодні умови: сильний вітер, значний сніг, хуртовини та ожеледиця. Синоптики Укргідрометцентру оголосили І рівень небезпеки.
Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня, вказали у четвер у ДСНС України, пише УНН.
Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!
Деталі
За даними ДСНС:
- значний сніг і хуртовини: очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях;
- значні дощі з мокрим снігом: у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях;
- штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи: накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області;
- ожеледиця: на дорогах більшості областей України буде дуже слизько — оголошений І рівень небезпек.
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі08.01.26, 14:46 • 1262 перегляди