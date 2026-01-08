$42.720.15
49.920.12
ukenru
13:23 • 114 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 1258 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 3442 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02 • 6882 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 12701 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 10800 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 45291 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 36192 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 37343 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44716 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
100%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 9454 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 25641 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 24581 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 21392 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 24016 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 58102 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 63065 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 66124 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 105583 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 142553 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ніколас Мадуро
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівненська область
Запорізька область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 21474 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 32972 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 58603 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 77898 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 119562 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У п'ятницю, 9 січня, в Україні очікуються складні погодні умови: сильний вітер, значний сніг, хуртовини та ожеледиця. Синоптики Укргідрометцентру оголосили І рівень небезпеки.

"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня, вказали у четвер у ДСНС України, пише УНН.

Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!

- повідомили у ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС:

  • значний сніг і хуртовини: очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях;
    • значні дощі з мокрим снігом: у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях;
      • штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи: накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області;
        • ожеледиця: на дорогах більшості областей України буде дуже слизько — оголошений І рівень небезпек.

          Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі08.01.26, 14:46 • 1262 перегляди

          Юлія Шрамко

          СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
          Укргідрометцентр
          Дощі в Україні
          Сніг в Україні
          Чернівецька область
          Львівська область
          Донецька область
          Хмельницька область
          Рівненська область
          Вінницька область
          Тернопільська область
          Миколаївська область
          Івано-Франківська область
          Житомирська область
          Сумська область
          Київська область
          Черкаська область
          Кіровоградська область
          Харківська область
          Полтавська область
          Одеська область
          Луганська область
          Волинська область
          Дніпропетровська область
          Запорізька область
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Чернігівська область
          Україна
          Київ