Житомирська область

Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.
Внаслідок атаки на Житомирщині пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них дитина. Триває ліквідація наслідків.
Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.