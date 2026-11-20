Нардепа Сергія Кузьміних засудили до 3,5 року ув'язнення за хабар
Київ • УНН
ВАКС визнав Сергія Кузьміних винним в одержанні 558 тис. грн за вплив на тендери медобладнання. Йому заборонили держпосади на три роки.
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок народному депутату Сергію Кузьміних, якого викрили на 558 тис. грн неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Йому призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, передає УНН.
Вищий антикорупційний суд ухвалив: Кузьміних Сергія Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки
Як повідомили у пресслужбі ВАКС, також суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжив строк дії покладених на обвинуваченого процесуальних обов’язків, а саме:
- з’являтися за кожним викликом до суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
У САП також повідомили, що вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
У межах досудового розслідування встановлено, що в січні 2022 року народний депутат України через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею в місті Житомирі – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі. Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30%", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів – на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання – на загальну суму понад 38 млн гривень
У червні детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Кузьміних. Затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання.
Нардепа від "Слуг народу" затримали у справі про хабар за медобладнання29.06.26, 10:57 • 3744 перегляди