Сергій Кузьміних. Фото: Facebook

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок народному депутату Сергію Кузьміних, якого викрили на 558 тис. грн неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Йому призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, передає УНН.

Вищий антикорупційний суд ухвалив: Кузьміних Сергія Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки - сказала суддя.

Як повідомили у пресслужбі ВАКС, також суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжив строк дії покладених на обвинуваченого процесуальних обов’язків, а саме:

з’являтися за кожним викликом до суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У САП також повідомили, що вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У межах досудового розслідування встановлено, що в січні 2022 року народний депутат України через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею в місті Житомирі – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі. Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30%", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів – на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання – на загальну суму понад 38 млн гривень повідомили у САП.

У червні детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Кузьміних. Затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання.

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